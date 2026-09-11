Castelvetrano: tre giovani "scrittrici" del Lombardo Radice premiate al "Città di Partanna"

11/09/2026 22:00:00

Tre studentesse dell’I.C. Lombardo Radice di Castelvetrano conquistano premi e menzioni alla 28^ edizione del Premio Nazionale di Poesia “Città di Partanna – Giuseppe (Peppe) Tusa” 2026. Protagoniste Greta Bivona, Nicole Nastasi e Nour Elyakine Chroudi, del plesso Verga.

I riconoscimenti

Greta Bivona, classe 5^ B del Plesso Verga, ha ottenuto il Terzo Premio nella sezione D poesia - sez. studenti. Nicole Nastasi e Nour Elyakine Chroudi, delle classi 5^ del plesso Verga, hanno ricevuto due Menzioni per la Sensibilità Poetica “Giuseppe Tusa”: una per la poesia e una per il racconto/novella.

I testi premiati

Il racconto di Nour è ambientato in una biblioteca, intesa come luogo in cui vivere la curiosità e il desiderio di scoperta. La poesia di Greta parla di famiglia e affetti: pochi versi, il filo rosso come legame invisibile e indissolubile, l’abbraccio materno come rifugio e cura. Nicole ha dedicato il suo testo ai desideri legati alla Pasqua: un augurio per un mondo migliore.

Le parole della dirigente

“A Greta, Nour e Nicole vanno le nostre più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, che premia il loro impegno, la loro sensibilità e la capacità di esprimere, attraverso la scrittura, una personale e autentica visione del mondo”. Lo dichiara la Dirigente Scolastica Maria Rosa Barone, presente alla serata di premiazione. Barone aggiunge che questi premi valorizzano il lavoro dei docenti impegnati durante l’anno scolastico nel promuovere crescita personale e culturale tramite reti con associazioni, agenzie formative ed enti.

Gratitudine e auguri

L’Istituto ringrazia gli organizzatori del Premio e la Commissione giudicatrice per l’attenzione riservata alle giovani generazioni e per aver offerto agli studenti un’occasione di confronto e valorizzazione del talento. A Greta, Nour e Nicole l’augurio di proseguire con entusiasmo, coltivando la passione per la scrittura e per la bellezza.



