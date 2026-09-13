Trapani, intelligenza artificiale e agrifood: al via Digital Roots 

13/09/2026 10:22:00

L’intelligenza artificiale applicata all’agricoltura e all’agroalimentare diventa uno strumento di formazione e inserimento lavorativo nel Trapanese.

È l’obiettivo di Digital Roots, il progetto presentato a Trapani nella sede di Beehive - Valore Sud, che punta a formare 105 persone della provincia e accompagnarle verso l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

L’iniziativa nasce da Beehive - Valore Sud in collaborazione con l’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, iInformatica e Fondazione Auxilium Trapani, con il sostegno del bando vIvA, di Google.org e del Fondo per la Repubblica Digitale.

Il progetto si rivolge a tre categorie: giovani tra 18 e 28 anni che non studiano e non lavorano, persone inoccupate tra 29 e 40 anni interessate a riqualificarsi e persone con disabilità, per le quali sono previsti percorsi accessibili e personalizzati. La partecipazione è gratuita.

Tre i percorsi previsti nell’arco del prossimo anno. Il primo riguarda le basi dell’intelligenza artificiale, dagli strumenti disponibili alle modalità di utilizzo e alle questioni etiche.

Gli altri due sono invece dedicati all’agrifood, con particolare attenzione all’agricoltura di precisione e automatizzata, e a e-commerce e marketing per la promozione dei prodotti.

La particolarità del progetto è il rapporto diretto con le imprese. La formazione sarà soprattutto pratica, attraverso casi studio e attività di learning by doing.

Le aziende del territorio saranno coinvolte nel percorso, con l’obiettivo di creare un collegamento tra competenze acquisite e reali opportunità occupazionali.

«L’obiettivo finale non è soltanto formare 105 beneficiari: è promuoverne l’inserimento lavorativo, e con questo la competitività di tutto il Trapanese», spiega Mariangela Morsellino, coordinatrice del progetto per Beehive - Valore Sud.

La scelta dell’agrifood si inserisce nella trasformazione digitale che sta interessando anche il settore agricolo.

Sensori, automazione, analisi dei dati e strumenti di intelligenza artificiale stanno modificando le modalità con cui le aziende producono, gestiscono e promuovono i propri prodotti.

E-commerce e marketing digitale rappresentano inoltre strumenti sempre più importanti per raggiungere nuovi mercati.

Il progetto affronta così due questioni che nel territorio restano strettamente collegate: la necessità di nuove competenze e la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto per giovani e persone che devono riqualificarsi.

I percorsi partiranno a settembre. Le candidature sono aperte attraverso la piattaforma Digital Roots, dove sono disponibili requisiti e modulo di iscrizione, e sui canali social del progetto.



