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Cronaca
15/09/2026 09:13:00

Buongiorno24 del 15 Settembre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/buongiorno24-del-15-settembre-2026-450.jpg

Siamo tornati! Comincia la settima stagione di Buongiorno24, la diretta del mattino con la redazione di Tp24 per commentare i fatti del giorno.

 

Ospite della puntata è Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. Nel giorno della prima campanella in Sicilia parleremo della scuola come presidio educativo nei quartieri più difficili e ricorderemo don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia a Brancaccio il 15 settembre 1993.

 

Spazio poi all’inchiesta di Tp24 sul Cultural Cafè di Trapani: l’associazione scelta per gestire lo spazio nel complesso monumentale di San Domenico è nata appena tredici giorni prima dell’avvio della procedura. Ricostruiamo finanziamenti, legami familiari con l’assessora Giusy Poma, autorizzazioni e interrogativi ancora aperti.

https://www.tp24.it/2026/09/15/cultura/cultural-cafe-a-trapani-l-associazione-nata-13-giorni-prima-dell-avviso-i-legami-con-poma-e/239196

 

A Trapani parte oggi anche il Bus Rapid Transit, ma in configurazione ancora parziale: la corsia riservata di via Ammiraglio Staiti sarà percorribile dagli autobus in una sola direzione. Il debutto coincide con la riapertura delle scuole e con il ritorno del traffico ordinario.

https://www.tp24.it/2026/09/15/trasporti/trapani-oggi-parte-il-brt-come-funziona-e-cosa-bisogna-sapere/239394

 

Ricorderemo inoltre l’ultimo saluto di Belmonte Mezzagno a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, le due giovani vittime della tragedia alla Monte Erice.

https://www.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/monte-erice-l-ultimo-saluto-a-giuseppe-e-karol/239399

 

Da Marsala, infine, la partenza della traversata solidale verso Tunisi: Andrea Menga e Giovanni De Carlo affronteranno 273 chilometri in canoa surfski per raccogliere fondi destinati alla salute infantile nei Paesi più poveri.

https://www.tp24.it/2026/09/14/sociale/da-marsala-a-tunisi-in-canoa-per-la-salute-dei-neonati/239371

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per sapere cosa accade e, soprattutto, capire i fatti. In diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 



Cronaca | 2026-09-15 08:54:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789455430-0-monte-erice-l-ultimo-saluto-a-giuseppe-e-karol.jpg

Monte Erice, l’ultimo saluto a Giuseppe e Karol

Una folla silenziosa ha riempito ieri piazza Garibaldi, a Belmonte Mezzagno, per l’ultimo saluto a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due amici di 18 e 20 anni morti dopo essere stati travolti da un’auto in gara durante la Cronoscalata...







Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni