Buongiorno24 del 15 Settembre 2026

15/09/2026 09:13:00

Siamo tornati! Comincia la settima stagione di Buongiorno24, la diretta del mattino con la redazione di Tp24 per commentare i fatti del giorno.

Ospite della puntata è Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. Nel giorno della prima campanella in Sicilia parleremo della scuola come presidio educativo nei quartieri più difficili e ricorderemo don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia a Brancaccio il 15 settembre 1993.

Spazio poi all’inchiesta di Tp24 sul Cultural Cafè di Trapani: l’associazione scelta per gestire lo spazio nel complesso monumentale di San Domenico è nata appena tredici giorni prima dell’avvio della procedura. Ricostruiamo finanziamenti, legami familiari con l’assessora Giusy Poma, autorizzazioni e interrogativi ancora aperti.

https://www.tp24.it/2026/09/15/cultura/cultural-cafe-a-trapani-l-associazione-nata-13-giorni-prima-dell-avviso-i-legami-con-poma-e/239196

A Trapani parte oggi anche il Bus Rapid Transit, ma in configurazione ancora parziale: la corsia riservata di via Ammiraglio Staiti sarà percorribile dagli autobus in una sola direzione. Il debutto coincide con la riapertura delle scuole e con il ritorno del traffico ordinario.

https://www.tp24.it/2026/09/15/trasporti/trapani-oggi-parte-il-brt-come-funziona-e-cosa-bisogna-sapere/239394

Ricorderemo inoltre l’ultimo saluto di Belmonte Mezzagno a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, le due giovani vittime della tragedia alla Monte Erice.

https://www.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/monte-erice-l-ultimo-saluto-a-giuseppe-e-karol/239399

Da Marsala, infine, la partenza della traversata solidale verso Tunisi: Andrea Menga e Giovanni De Carlo affronteranno 273 chilometri in canoa surfski per raccogliere fondi destinati alla salute infantile nei Paesi più poveri.

https://www.tp24.it/2026/09/14/sociale/da-marsala-a-tunisi-in-canoa-per-la-salute-dei-neonati/239371

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per sapere cosa accade e, soprattutto, capire i fatti. In diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.



