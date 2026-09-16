Meteo 16 settembre: sole a Trapani e Marsala, temporali solo a Est. Il cambio arriva nel weekend

16/09/2026 07:01:00

La Sicilia occidentale si tiene stretta l’estate, ma senza gli eccessi delle scorse settimane. Oggi, mercoledì 16 settembre, Trapani e Marsala avranno una giornata in prevalenza soleggiata, con temperature attorno ai 30 gradi e nessun fenomeno significativo previsto dalla Protezione Civile. Qualche temporale resterà possibile soprattutto sulla Sicilia orientale. Il vero cambiamento, almeno per il Trapanese, è rinviato a venerdì e soprattutto sabato, quando aumenterà la probabilità di rovesci.

Sicilia, qualche temporale ma soprattutto a Est

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, emesso il 15 settembre, per oggi prevede precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Sicilia, con quantitativi generalmente deboli. Per il resto dell’Isola il quadro è decisamente più tranquillo. (Mappe Protezione Civile)

La notizia importante è che non risultano allerte ufficiali di Protezione Civile per oggi, mercoledì 16 settembre: il bollettino nazionale di criticità indica infatti “assenza di fenomeni significativi prevedibili / nessuna allerta”. (Mappe Protezione Civile)

Insomma, qualche nuvola potrà provare a fare scena, ma sulla Sicilia occidentale avrà poco spazio per il repertorio drammatico.

Trapani, fino a 30-31 gradi

A Trapani la giornata sarà prevalentemente stabile. Le elaborazioni più aggiornate indicano una minima attorno ai 22-23 gradi e una massima che potrà raggiungere 30-31 gradi. Il modello WS-LAM colloca proprio Trapani tra le città più miti dell’Isola oggi, con valori previsti di circa 23°C di minima e 31°C di massima. (Meteo Sicilia » Weather Sicily.it)

Nessun ritorno del caldo feroce, dunque: sono temperature ancora pienamente estive, ma settembre comincia finalmente a ricordarsi sul calendario dove dovrebbe stare.

Marsala, sole e circa 30 gradi

A Marsala la mattinata parte con valori attorno ai 19-20 gradi, mentre nel pomeriggio la temperatura dovrebbe salire fino a circa 30 gradi. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e la probabilità di precipitazioni resta molto bassa.

La sera tornerà rapidamente una temperatura più gradevole, con valori attorno ai 22-23 gradi. È forse questa la differenza più evidente rispetto al pieno agosto: di giorno si può ancora parlare d’estate, ma di notte il condizionatore comincia a perdere potere contrattuale.

Vento settentrionale e mare tra poco mosso e mosso

Sul Trapanese prevarranno correnti settentrionali o nord-occidentali, generalmente moderate lungo la costa. Sul settore Trapanese-Egadi le elaborazioni marine indicano vento da NNO attorno ai 9 nodi, temperatura dell’acqua sui 27-28 gradi e onde attorno ai 60 centimetri, con mare localmente mosso. Più sostenuto il vento verso Pantelleria e il Canale di Sicilia. (3BMeteo | Previsioni Meteo)

Davanti a Marsala il mare è previsto invece prevalentemente poco mosso. A livello nazionale la Protezione Civile non segnala per oggi fenomeni significativi né per i venti né per i mari sulla Sicilia. (Meteo.it)

L’Aeronautica Militare, nella tendenza per la settimana 14-20 settembre, continua a indicare temperature mediamente superiori alla norma sulle regioni meridionali. (Meteo Aeronautica Militare)

Giovedì ancora estate. Poi cambia qualcosa

Giovedì 17 il Trapanese dovrebbe vivere un’altra giornata sostanzialmente stabile, con qualche nube in più e massime ancora vicine ai 30 gradi. A Marsala il quadro resta da fine estate piena.

Il primo segnale realmente interessante compare venerdì 18, quando aumenta la possibilità di un rovescio. Il passaggio più instabile è al momento previsto sabato 19 settembre, con una probabilità decisamente maggiore di piogge e temporali e temperature in calo verso 27-28 gradi.

La tendenza è coerente con il quadro settimanale dell’Aeronautica Militare, che vede correnti nord-occidentali sul Paese e precipitazioni che sulla Sicilia meridionale possono risultare superiori alla media del periodo. (Meteo Aeronautica Militare)

Quando arriva davvero il cambiamento?

La risposta, dunque, è abbastanza semplice: non oggi e probabilmente neppure domani. Tra Trapani e Marsala il tempo resterà estivo almeno fino a giovedì.

Tra venerdì e sabato, invece, dovrebbe aprirsi una fase più instabile, con maggiore nuvolosità, possibilità di rovesci e qualche grado in meno. Non è ancora una vera rottura stagionale: dopo il passaggio instabile, infatti, le previsioni tornano a proporre temperature vicine ai 29-30 gradi.



