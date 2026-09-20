Ecco chi ha vinto il campionato italiano di Cous Cous a San Vito 

20/09/2026 15:19:00

Il cous cous più convincente d’Italia arriva dalle Marche. A conquistare il titolo nazionale 2026 al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo è Daniele Tantucci, chef e docente di cucina di Senigallia, che con il suo Cous cous mediterraneo con tartare di tonno ha messo d’accordo tutti: giuria tecnica e pubblico.

E c’è anche una vittoria siciliana. Nel Next Generation Student Contest si è imposta Alessia Groppuso, classe 2008 dell’istituto alberghiero “Danilo Dolci” di Partinico, con un cous cous dolce dedicato allo scirocco e ai sapori dell’Isola.

Tantucci porta le Marche sul gradino più alto

La ricetta dello chef di Senigallia ha convinto per il legame tra cucina mediterranea e territorio marchigiano.

La giuria tecnica, presieduta dalla giornalista enogastronomica Manuela Zennaro, ha premiato in particolare l’equilibrio del piatto: sapidità, freschezza, piccante, acidità dello yogurt e precisione nell’esecuzione.

Tantucci è stato premiato dal sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala e dal presidente di PAC 2000A Conad Giovanni Mastrantoni.

Alle sue spalle si è classificata Carolina Rossino, arrivata da Carloforte, in Sardegna. In gara anche Barbara Conti, food e travel blogger di Scicli, e Michele Perrino, milanese di origini pugliesi e fondatore di SUQSU Milano.

Tantucci entrerà adesso nella squadra che rappresenterà l’Italia al Campionato del mondo di cous cous, insieme al capitano sanvitese Enrico Figuccia.

I premi speciali

A Barbara Conti è andato il premio per la cucina sostenibile, assegnato per l’attenzione alla qualità, ai costi e all’utilizzo responsabile delle risorse.

Michele Perrino ha conquistato invece il premio Tradizione & Innovazione.

La giovane campionessa arriva da Partinico

Il Cous Cous Fest ha incoronato anche il talento delle nuove generazioni.

A vincere il Next Generation Student Contest Conad è stata Alessia Groppuso, studentessa dell’alberghiero “Danilo Dolci” di Partinico.

Ha presentato Ventu ri Sciroccu, un cous cous dolce pensato come omaggio alla Sicilia, “al suo sole, al vento di scirocco, al mare e alla campagna”.

Per lei non soltanto il primo posto: Groppuso entrerà nella squadra italiana del Campionato mondiale e riceverà una borsa di studio da mille euro messa a disposizione da Re.Na.I.A., la Rete nazionale degli istituti alberghieri.

Il Cous Cous Fest continua fino al 27 settembre

Il festival di San Vito Lo Capo non si ferma con la proclamazione del campione italiano. La 29ª edizione del Cous Cous Fest proseguirà fino al 27 settembre con sfide internazionali, cooking show, incontri e spettacoli.

E stasera, dopo il forfait di Roy Paci per problemi di salute, sul palco spiaggia alle 22 ci sarà Lello Analfino con la T-Orkestar, chiamato a sostituire l’artista siciliano. Ingresso libero, con, come sempre l'apertura di Rmc 101 con la musica dei nostri dj.

Insomma, il campione italiano è stato scelto. Adesso la sfida si allarga al mondo.



