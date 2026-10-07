Meteo Sicilia oggi 7 ottobre: caldo anomalo nel Trapanese, vento e mare mosso. Da venerdì cambia tutto

07/10/2026 07:54:00

Ottobre continua a fare il difficile. Oggi, mercoledì 7 ottobre, sulla Sicilia occidentale avremo ancora temperature decisamente miti, con punte vicine ai 29-30 gradi a Trapani e attorno ai 28 gradi a Marsala. Il cielo sarà variabile, tra nubi e schiarite, mentre il vento resterà l’elemento più evidente della giornata, soprattutto lungo la costa e sulle Egadi.

La novità vera, però, è dietro l’angolo: tra giovedì sera e venerdì è atteso un cambio più netto, con maggiore instabilità, vento in rotazione e temperature in diminuzione anche di 4-6 gradi nel Trapanese.

Trapani, ancora quasi 30 gradi

A Trapani le previsioni aggiornate indicano temperature comprese tra 22 e 29-30 gradi, valori elevati per la prima decade di ottobre, ma senza condizioni di caldo estremo.

Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi. Le precipitazioni dovrebbero essere assenti o comunque molto limitate.

La provincia occidentale resta piuttosto calda: anche l’Aeronautica Militare indica a Castelvetrano valori fino a circa 27 gradi, con vento sud-orientale in progressivo rinforzo nelle ore centrali.

Ottobre, insomma, ha preso possesso del calendario. Sul termometro deve ancora presentare i documenti.

Marsala, 28 gradi e vento da Sud-Est

A Marsala la minima si attesta attorno ai 23 gradi, con una massima prevista di circa 28 gradi.

Nelle prime ore della giornata il vento soffia da Sud-Sud-Est e Sud-Est, con valori attorno ai 15-20 km/h. La ventilazione potrà aumentare nel corso della giornata, soprattutto nelle aree costiere più esposte.

Il cielo resterà irregolarmente nuvoloso, ma per gran parte della giornata non sono attese precipitazioni significative.

Vento: raffiche più forti sulla costa e alle Egadi

È proprio il vento uno degli elementi da tenere d’occhio oggi.

Le elaborazioni meteorologiche per la provincia di Trapani indicano raffiche localmente vicine ai 50-55 km/h, mentre sulle Egadi si possono raggiungere valori attorno ai 55-57 km/h.

Non siamo di fronte a una burrasca generalizzata, ma lungo le coste più esposte la ventilazione potrà farsi sentire.

Mare mosso tra Marsala, Trapani ed Egadi

Il mare sarà generalmente mosso o poco mosso, con condizioni un po’ più vivaci al largo.

Le rilevazioni aggiornate per il settore Trapanese-Egadi indicano onde attorno ai 60 centimetri, mentre davanti a Marsala alcune elaborazioni prevedono moto ondoso vicino al metro nelle prime ore della giornata.

Per chi deve navigare tra costa ed Egadi, quindi, giornata gestibile ma non proprio da mare piatto.

Sicilia, poche piogge e temperature ancora alte

Sul resto della Sicilia il quadro resta variabile.

Al mattino sono previste ampie schiarite soprattutto sui settori orientali, mentre nel pomeriggio aumenteranno le nubi, con la possibilità di qualche locale pioggia nelle zone interne settentrionali.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 24 e 30 gradi. Palermo e Trapani saranno tra le città più calde dell’Isola.

Allerta meteo: nessun codice giallo in Sicilia

Per oggi non risultano allerte gialle, arancioni o rosse per rischio temporali o idrogeologico in Sicilia nel bollettino nazionale della Protezione Civile.

Le allerte previste per il 7 ottobre riguardano altre regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Abruzzo, Liguria, Molise e Toscana.

Non si configura inoltre una vera ondata di calore, nonostante le temperature sopra media.

Sul fronte degli incendi, la campagna regionale antincendio e il relativo monitoraggio quotidiano restano attivi. Al momento della verifica non emerge dalle fonti ufficiali indicizzate un livello straordinario specifico per la provincia di Trapani; la Protezione Civile regionale continua comunque a pubblicare quotidianamente il proprio avviso sul rischio incendi durante la campagna AIB.

Giovedì 8, ancora caldo prima della svolta

Giovedì 8 ottobre sarà probabilmente l’ultimo giorno di questa fase molto mite.

A Trapani le temperature potranno arrivare ancora vicino ai 30 gradi, mentre a Marsala sono previste massime sui 28 gradi. Il vento continuerà a essere sostenuto e aumenterà progressivamente la nuvolosità.

Venerdì 9 arriva il cambiamento

Il passaggio più importante è atteso venerdì 9 ottobre.

Una perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale favorirà un aumento dell’instabilità, con piogge e possibili rovesci, rinforzo dei venti e soprattutto un calo termico.

A Trapani la massima dovrebbe scendere verso 24 gradi, a Marsala attorno ai 25 gradi. In meno di 48 ore potremmo quindi perdere cinque o sei gradi.

Questa volta l’autunno non dovrebbe limitarsi a mandare un messaggio: pare intenzionato a presentarsi di persona.

Weekend più fresco

Sabato 10 ottobre resterà probabilmente una certa instabilità sulla Sicilia, soprattutto sui settori meridionali e orientali, con temperature ancora in diminuzione.

Nel Trapanese sono previste massime attorno ai 23-24 gradi. Tra domenica e l’inizio della nuova settimana dovrebbe poi tornare una maggiore stabilità, con temperature più vicine alle medie stagionali.

In sintesi: oggi e giovedì ancora caldo e vento, venerdì la svolta con piogge e temperature in calo, weekend decisamente più autunnale.



