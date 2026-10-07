Udc di Alcamo, Franco Orlando è coordinatore

07/10/2026 12:23:00

L’ UDC della provincia di Trapani dà il benvenuto a Franco Orlando, nominato Coordinatore Comunale dell’ UDC di Alcamo dal Coordinatore Provinciale On. Francesco Regina.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento dell’ UDC sul territorio e affida il coordinamento cittadino a una figura di lunga esperienza politica e amministrativa.

Orlando è stato consigliere comunale di Alcamo per quattro legislature, assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive e consigliere provinciale di Trapani. Nel corso della sua esperienza istituzionale ha affrontato temi importanti per la città, dalla sanità all’emergenza idrica, dalla viabilità alla sicurezza scolastica e allo sviluppo del territorio. La sua esperienza in Consiglio comunale si è conclusa il 1° ottobre 2026, con le dimissioni dalla carica. Con questo nuovo incarico, l’ UDC prosegue il proprio impegno per costruire una presenza sempre più forte e organizzata ad Alcamo.

"A Franco Orlando - ha dichiarato l' On. Francesco Regina - auguro un buon lavoro da parte del Coordinamento Provinciale e di tutta la comunità dell’UDC della provincia di Trapani, fare politica significa, prima di tutto, esserci con passione, con responsabilità e con il cuore rivolto alla propria comunità.Benvenuto Franco e buon lavoro".



