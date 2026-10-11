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Economia
11/10/2026 11:00:00

Aggressione all’Itet “Caruso” di Alcamo. La Uil Scuola Trapani: "Solidarietà ai collaboratori scolastici feriti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2026/1791698385-0-aggressione-all-itet-caruso-di-alcamo-la-uil-scuola-trapani-solidarieta-ai-collaboratori-scolastici-feriti.jpg

La Uil Scuola di Trapani prende posizione sulla violenta aggressione avvenuta ieri mattina l’Itet “Caruso” di Alcamo, dove due collaboratori scolastici sono stati aggrediti e feriti da due giovani mentre svolgevano la loro mansione di vigilanza all'interno dell'istituto.
 

“Quanto successo all'Itet di Alcamo – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Fulvio Marino - è un fatto inaccettabile che ferisce il cuore stesso delle nostre istituzioni scolastiche. Esprimo la più totale solidarietà, mia e di tutta la Uil Scuola trapanese, ai due collaboratori scolastici aggrediti, a cui auguro una pronta e completa guarigione. La scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro, di crescita e di riscatto culturale, un presidio invalicabile di legalità sul territorio. Nessun lavoratore può essere esposto a rischi per la propria incolumità fisica mentre compie il proprio dovere. Questo ennesimo episodio dimostra come sia ormai indifferibile riaffermare l'alleanza educativa tra famiglie, scuola e istituzioni per recuperare il senso del rispetto verso le istituzioni e il personale che vi lavora, garantendo tutele concrete e presidi efficaci contro ogni forma di prepotenza e violenza”.
 

Secondo quanto ricostruito, i due giovani (di cui uno iscritto all'istituto) hanno scavalcato il recinto scolastico. Al richiamo del primo collaboratore per verificare la loro presenza nei vialetti, è scattata l'aggressione fisica, degenerata poi nel ferimento anche del secondo operatore intervenuto in soccorso del collega. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.
“La Uil Scuola Trapani – conclude Marino - confida nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell'ordine per fare piena luce sui fatti e individuare le responsabilità, ribadendo l'impegno costante del sindacato al fianco di tutti gli operatori della scuola che ogni giorno, con dedizione e professionalità, garantiscono il funzionamento e la sicurezza degli istituti del nostro territorio”.
 



Economia | 2026-10-11 00:24:00
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