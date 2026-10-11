Scuola e futuro, la Sicilia si confronta: a Palermo 3 mila studenti, a Trapani il Campus universitario

11/10/2026 13:48:00

Due iniziative dedicate all’orientamento e alla formazione dei giovani.

Ai Cantieri culturali alla Zisa gli Stati Generali dell’Istruzione, mentre al Chiostro di San Domenico gli studenti trapanesi hanno incontrato 23 realtà formative nazionali. Sullo sfondo il progetto di Medicina a Trapani.

Dall’orientamento universitario al futuro della scuola siciliana, passando per l’innovazione didattica e le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro. La formazione dei giovani torna al centro dell’agenda istituzionale con due iniziative che, pur con dimensioni e obiettivi differenti, puntano a rafforzare il rapporto tra istruzione, territorio e opportunità professionali.

A Trapani il Campus per scegliere il futuro

L’iniziativa ospitata al Chiostro di San Domenico ha consentito agli studenti delle scuole superiori della provincia di conoscere università, accademie, istituti tecnologici superiori e servizi di orientamento.

Accanto agli incontri con gli espositori, sono stati proposti workshop, talk e attività rivolte agli adolescenti, anche attraverso il Distretto socio-sanitario 50 e lo spazio Desteenazione.

«L’open day di questa mattina rappresenta una grande opportunità per gli studenti della provincia trapanese che, per la prima volta, sono potuti venire a Trapani a fare orientamento universitario», ha dichiarato l’assessora comunale Giulia Passalacqua, auspicando che quella appena conclusa sia la prima di una lunga serie di edizioni.

Tra le realtà presenti figuravano l’Università degli Studi di Palermo, la Kore di Enna, gli atenei di Ferrara, Trento e Urbino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Lumsa, l’Università Guglielmo Marconi, Naba e diverse accademie e ITS Academy specializzati in settori che spaziano dalla tecnologia alla mobilità sostenibile, dalla logistica alle professioni creative.

Presenti anche Emergency, il Centro per l’impiego di Trapani e altre organizzazioni impegnate nell’orientamento e nel sostegno ai giovani.

L’appuntamento si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida per ampliare le opportunità formative sul territorio e contrastare la partenza dei giovani verso altre città.

In questo quadro si colloca il progetto di istituire a Trapani un corso di laurea in Medicina.

Lo scorso 18 settembre, dopo un incontro tra l’assessora Giusy Ilenia Poma e il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, è stato ottenuto l’avvio dello studio di fattibilità.

Il percorso dovrà ora proseguire con ulteriori passaggi operativi.

Secondo quanto riferito dal Comune, anche il commissario dell’Asp di Trapani ha espresso pubblicamente il proprio sostegno.

«Medicina a Trapani deve essere un progetto di interesse collettivo, oltre ogni appartenenza politica», ha affermato Tranchida, indicando come obiettivo la possibilità per i giovani di studiare, lavorare e vivere in Sicilia senza essere costretti a trasferirsi altrove.

L’assessora Poma ha richiamato anche le ricadute che una maggiore presenza universitaria potrebbe avere sul sistema sanitario: formare medici sul territorio, attrarre competenze, sviluppare ricerca e migliorare la qualità dell’assistenza, riducendo nel tempo la mobilità sanitaria verso altre province.

Palermo, due giorni dedicati alla scuola siciliana

Il confronto si allargherà a tutta la regione il 14 e 15 ottobre, quando i Cantieri culturali alla Zisa ospiteranno “La Sicilia fa Scuola: gli Stati Generali dell’Istruzione”. Sono attesi oltre quattromila partecipanti complessivi, tra cui quasi tremila studenti, rappresentanti di più di duecento scuole, docenti, dirigenti scolastici, ricercatori e artisti.

In programma anche trenta stand espositivi.

La manifestazione è promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

L’obiettivo è fare il punto sui risultati raggiunti dalla scuola siciliana, mettere a confronto esperienze e progetti e individuare le sfide che attendono il sistema educativo.

Due giornate tra seminari, incontri istituzionali, laboratori interattivi, attività artistiche e momenti di approfondimento rivolti a studenti e insegnanti.

«Gli Stati Generali della Scuola vogliono essere un tributo alla scuola siciliana e un luogo nel quale la scuola si racconta e mostra tutto ciò che ha fatto in questi anni», ha dichiarato l’assessore regionale Mimmo Turano, sottolineando l’importanza di valorizzare il lavoro quotidiano di studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico.

Turano ha inoltre annunciato che dal confronto con il mondo della scuola stanno prendendo forma nuovi interventi, tra cui sportelli di ascolto negli istituti e un progetto pilota contro il disagio giovanile, con l’Università di Palermo come capofila.

Intelligenza artificiale, orientamento e nuove competenze

Il programma degli Stati Generali affronterà temi che riguardano direttamente il futuro degli studenti: dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione e nella didattica al contrasto della dispersione scolastica, dalle metodologie innovative di insegnamento all’orientamento verso università, ITS Academy e filiere tecnologico-professionali.

La giornata inaugurale, mercoledì 14 ottobre, si aprirà al cinema De Seta con gli interventi istituzionali, tra cui quelli del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Tra gli ospiti figurano Andrea Moccia, fondatore di Geopop, che affronterà il rapporto tra divulgazione scientifica e intelligenza artificiale; Luca Abete, con un intervento dedicato alla fiducia nelle proprie capacità e alla possibilità di trasformare le difficoltà in opportunità; e Stefania Petyx, che darà voce agli studenti e alle loro esperienze.

Spazio anche al contributo dei ricercatori di INDIRE e del CNR sul valore del gioco come strumento di apprendimento e sullo sviluppo del pensiero critico. Il programma comprende inoltre laboratori creativi, un murales collettivo, attività dedicate alla cittadinanza europea e alle competenze professionali, oltre alle performance artistiche e musicali degli istituti siciliani.

Nel pomeriggio sono previste attività sulle metodologie didattiche inclusive e sulla continuità dell’orientamento, dal sistema educativo per la fascia 0-6 anni alle nuove filiere 4+2 e agli ITS Academy.

La prima giornata si concluderà con un reading in dialetto siciliano di Salvo Piparo e il concerto acustico di Lello Analfino.

Giovedì 15 ottobre il confronto proseguirà con ulteriori approfondimenti sull’intelligenza artificiale in classe, sulla dispersione scolastica, sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sui nuovi modelli didattici. In programma anche un incontro condotto da Stefania Petyx e il concerto conclusivo del cantautore palermitano Davide Shorty.

Dall’orientamento alla "restanza" in Sicilia

Le due iniziative si muovono su piani differenti, ma convergono su una questione centrale: creare condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolmente il proprio percorso e trovare opportunità di formazione e crescita anche in Sicilia.

A Trapani il tema si traduce nell’ampliamento dell’offerta universitaria e nel progetto di Medicina, ancora da sviluppare attraverso i necessari passaggi istituzionali e operativi.

A Palermo il confronto coinvolge l’intero sistema scolastico regionale, chiamato a misurarsi con innovazione didattica, disagio giovanile, orientamento e nuove competenze.

La sfida, per entrambe le iniziative, sarà trasformare gli incontri e gli annunci in percorsi concreti, capaci di accompagnare gli studenti nelle scelte dopo il diploma e di rafforzare il legame tra istruzione, lavoro e territorio.



