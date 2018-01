Marsala, giovani e violenza: ragazzo con lo scooter ferisce poliziotto in Via Fici

28/01/2018 21:04:00

Giovani e violenza a Marsala, un nuovo caso: un giovane ha ferito un poliziotto e una coetanea in Via Fici, uno dei punti più "caldi" della città. Qualche giorno fa abbiamo raccontato di un episodio di violenza filmato in pieno centro a Marsala (qui l'articolo e il video) e adesso, domenica 28 Gennaio, purtroppo c'è da registrare un altro caso.

La polizia, dopo le segnalazioni di Tp24.it, ha attivato una serie di controlli nei punti più nevralgici del centro storico dove molti ragazzi spesso si lasciano andare a comportamenti violenti.

Uno di questi posti è Via Fici, traversa di Via XI Maggio. In quella via è successo un po' di tutto, e Tp24.it ha raccolto le segnalazioni degli abitanti, stanchi dei continui soprusi.

Oggi la polizia aveva programmato dei controlli a sorpresa nella zona, per identificare i ragazzi, verificare se assumevano droghe e se indossassero il casco mentre girano in scooter.

E proprio uno di questi ragazzi si è scagliato, con lo scooter contro un poliziotto, colpendolo in pieno al torace. Per l'agente di polizia si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Borsellino.

Il giovane ha anche ferito una ragazza, per motivi ancora non chiari, procurandole escoriazioni varie. E' successo un parapiglia. I colleghi dell'agente ferito sono riusciti a fermare il ragazzo, che è stato arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La sua identità non è stata resa nota.