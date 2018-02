Tutti i risultati delle Parlamentarie del M5S in Sicilia

04/02/2018 22:30:00

A più di due settimane dalle parlamentario del Movimento 5 Stelle sono stati resi noti tutti i risultai della consultazione per i cantidati in Sicilia. Le parlamentarie è il sistema di selezione dei candidati 5 Stelle per le liste nel plurinominale e uninominale di Camera e Senato per le elezioni politiche del 4 marzo.

La consultazione online è avvenuta tra il 16 e il 18 gennaio con non pochi problemi. Server in tilt, pasticci nelle candidature, ma c'è stata anche una buona partecipazione.

Molte polemiche per esclusioni eccellenti e risultati messi in dubbio dalla stessa base. Alla fine il Movimento ha partorito i suoi candidati.

Ecco allora i risultati. Qui l'elenco per il Senato. Qui invece quello per la Camera.