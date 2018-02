Ancora "ko" in trasferta il Marsala Futsal

10/02/2018 21:32:00

Solito copione "da trasferta" per il Marsala Futsal: gli azzurri guidati da capitan Daniele Trotta si fanno superare all'ultimo secondo dai locali del Palermo Calcio a 5 perdendo 3-2 all' "Arena Grippi" di Palermo il proprio incontro valido per la 18° giornata del campionato di calcio a 5 di Serie C1 Sicilia girone A. Ancora nessun punto in trasferta quindi per il Marsala Futsal da questa 5° giornata del girone di ritorno, punti esterni che non sono ancora arrivati nell'anno solare 2018 e che in tutto l'arco del campionato sono soltato tre, maturati dai pareggi di Enna, di Monreale e di Palermo contro il "Cus" (nessun "2" stagionale per gli uomini di mister Enzo Bruno), troppo pochi per ambire a qualcosa di più della salvezza.

Eppure sul sintetico palermitano quest'oggi il Marsala Futsal ha offerto una buona prestazione, a cominciare dal primo "squillo", che è stato di marca marsalese al 4': tiro di Pizzo, respinge il portiere palermitano e Pellegrino trova il palo sul tap-in di testa. Al 5' però passano a condurre i padroni di casa, con Messeri che trafigge Vaiana per l'1-0. Il primo quarto d'ora di gioco è equilibrato, sebbene il minimo vantaggio di punteggio in favore del Palermo, poi però gli ospiti chiudono in crescendo la prima frazione, andando vicini al pareggio al 16' con Pizzo, al 18' con Pellegrino ed al 20' con Figuccio. Il Marsala preme forte, al 29' un tiro di Farina viene deviato in angolo, al 30' ci prova invano Sammartano ed in pieno recupero si concretizza finalmente la mole di gioco: Palermo Calcio a 5 al sesto fallo, Pizzo si incarica della battuta del conseguente tiro libero e non sbaglia, col primo tempo che si chiude sull'1-1.

La ripresa, però, profuma di rosanero, con Vaiana che si deve subito superare nel doppio intervento su Messeri e poi su Chiappara. Al 34' Messeri sfiora il bersaglio grosso di un soffio, ma al 35' a riportare in vantaggio i suoi ci pensa Chiappara che risolve al meglio una mischia siglando il 2-1.

Il Marsala Futsal, però, è vivo e riprende a farsi pericoloso. Pizzo ci prova due volte, al 38' e al 39', ma in entrambi i casi trova pronto Marino. Al 54' mister Bruno si gioca la carta del portiere di movimento, con Chiappara che al 57' a porta, ovviamente, sguarnita centra il palo. Allo scoccare del 60' comincia lo psicodramma azzurro: nel primo minuto di recupero il Marsala pareggia grazie a Pellegrino che in mischia trova la zampata vincente per il 2-2. Al 62' sembra che il fato restituisse un po' di credito che hanno gli azzurri, ma il tocco di Pizzo in area ospite è debole ed un difensore riesce a spazzare sulla linea. Al terzo ed ultimo minuto di recupero, infine, l'amara punizione: Pellegrino sbaglia la chiusura difensiva, ringrazia Messeri che batte in rasoterra Vaiana siglando il 3-2 sul triplice fischio che rinfocola le speranze promozione dei palermitani e brucia totalmente quelle residue dei lilibetani.



I TABELLINI:



Palermo Calcio a 5:

Martino, Gambino, Manno, Guercio, Messeri, Chiappara, Sancarlo, Mineo (K), Mingoia, Amato, Di Maria, Scimeca. Allenatore: Nicola Gritto.

Marsala Futsal:

Vaiana, Burzotta, Costigliola, Trotta (K), Figuccio, Anteri, Patti, Pizzo, Pellegrino, Sammartano, Perrella, Farina. Allenatore: Enzo Bruno.

Arbitri dell'incontro: Danilo Inserra della Sez. A.I.A di Caltanissetta e Mario Daniele Luparello della Sez di Agrigento.

Reti: 5' e 60'+3' Messeri (PC5), 35' Chiappara (PC5); 30'+1' (t.l.) Pizzo (MF), 60'+1' Pellegrino (MF).

Ammonizioni: Mineo (PC5), Scimeca (PC5), Guercio (PC5); Anteri (MF).

Espulsioni: /





I RISULTATI:



C.U.S. Palermo – Mabbonath 2-8

Enna – Città di Leonforte 1-3

Palermo Calcio a 5 – Marsala Futsal 3-2

Palermo Futsal 89ers – Bagheria Città delle Ville 2-3

Sporting Alcamo – Akragas Futsal 3-3

Villaurea – G.E.A.R. Sport 5-2

ha riposato: Monreale





LA CLASSIFICA:



Mabbonath 51

Bagheria Città delle Ville 42*

Akragas Futsal 40

C.U.S. Palermo 31

G.E.A.R. Sport 24*

Palermo Calcio a 5 23

Città di Leonforte 22

Marsala Futsal 19

Villaurea 17

Monreale 15*

Palermo Futsal 89ers 14

Enna 11*

Sporting Alcamo 4*

*una gara in meno



IL PROSSIMO TURNO (sabato 17 febbraio 2018, 19° giornata):



Akragas Futsal – Enna

Bagheria Città delle Ville – Villaurea

G.E.A.R. Sport – Palermo Calcio a 5

Mabbonath – Sporting Alcamo

Marsala Futsal – C.U.S. Palermo

Monreale – Palermo Futsal 89ers

riposa: Città di Leonforte