Lagalla a Marsala: "Per l'aeroporto di Birgi persone con esperienza e competenza"

19/02/2018 06:00:00

Un incontro durato circa due ore quello con Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione e alla Formazone professionale, che si è svolto a Marsala venerdì sera al Baglio dei Mille. Tanta gente, sostenitori, ma soprattutto persone provenienti dal mondo della formazione professionale.

Tanti i temi dibattuti, a cominciare proprio dalle deleghe in capo al rappresentante del governo Musumeci.

Lagalla ha affrontato la questione dell'edilizia scolastica, assicurando "un impegno certo" durante il suo mandato, "ogni scuola siciliana verrà messa in sicurezza". Gli studenti tutti, di ogni ordine e scuola, "hanno diritto, congiuntamente ai genitori, a sapere di trovarsi in un posto sicuro" ha detto Lagalla che ha annunciato il finanziamento di 88 interventi grazie alle risorse in stanziamento della legge di bilancio nazionale.





Una delle priorità sarà proprio l'adeguamento sismico, dunque l'ottenimento dei certificati di idoneità all'agibilità. Per la provincia di Trapani sono stati previsti circa 1 milione e mezzo di euro.

L'assessore si è soffermato anche sulla dispersione scolastica, e quindi su tutte le misure da adottare nelle zone a rischio.

Nota dolente quella della formazione. "L'eridità lasciata dal governo Crocetta non è felice" dice Lagalla. Ci sono una serie di operatori che sono rimasti fuori dal sistema e che, pertanto, vanno tutelati. E' stato già avviato l'obbligo formativo sostitutivo dell'obbligo scolastico. Entro la fine di febbraio è, poi, previsto un bando a sportello per dare ripresa alle attività di formazione. L'assessore assicura il coinvolgimento di tutte le parti in causa: “Il sistema formazione va messo in moto e innovato”. Lo sguardo attento anche per tutti i cervelli in fuga "è una emorragia insostenibile - ha detto l'assessore - a cui bisognerà mettere un freno con lo sviluppo dell'economia".

Importante anche il confronto sul tema dell'aeroporto di Trapani-Birgi, Lagalla ha confermato che le nomine fatte dal presidente della Regione, Nello Musumeci, sono assolutamente temporanee, che non c'è alcuna volontà di far chiudere lo scalo ma al contrario di rilanciarlo, senza tuttavia dimenticare o sminuire un ricorso vinto al TAR da parte dell'Alitalia.

Sulla futura nomina da presidente dell'Airgest , l'assessore, ha assicurato che non si guarderà solamente al curriculum ma anche alla capacità manifestata sul campo. Presente alla manifestazione Salvatore Ombra, chiamato in causa in qualità di ex presidente della società di gestione aeroportuale.

Ombra ha portato l'aeroporto in attivo con dei flussi turistici, documentati, senza precedenti. "Non sarebbe difficile replicare i risultati se nelle caselle giuste finissero le persone adatte che hanno già dimostrato al territorio, e all'aeroporto nello specifico, fattività immediata e competenza".

Ombra si è mostrato visibilmente emozionato parlando di quella esperienza e soprattutto per gli applausi dei cittadini.

L'impegno per Lagalla è stato quello di dare risposte concrete per lo scalo trapanese, garantendo nomine tecniche basate su esperienza e manifesta capacità, e ha parlato anche di dare una rilevanza al territorio.

Non poteva mancare qualche battuta sulla campagna elettorale delle Politiche del 4 marzo, Lagalla è candidato alla Camera per il collegio plurinominale di Trapani-Bagheria con Noi con l'Italia-UDC.

L'assessore ha chiarito: “Non sono interessato ad andare a Roma, faccio parte di una lista e a questi amici do una mano. Siamo legati da solide radice democristiane e siamo forza che contrasta i populismi e le derive razziste. Continuerò, pertanto, il mio ruolo di assessore alla Regione. Altri andranno al Parlamento a rappresentare la vostra voce”.

Presente in sala la candidata, e amica storica di Lagalla, Maria Pia Castiglione, che nel suo breve intervento ha parlato di una lista forte, competitiva che ha schierato in campo i valori tradizionali di sempre.

Al termine dell'incontro Lagalla si è soffermato a rispondere a delle domande sulla formazione fatte dai tanti operatori in sala.