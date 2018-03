A Trapani ogni persona spende in media 631 euro per le slot machine

05/03/2018 20:00:00

Ogni trapanese spende in media 631 euro per giocare alle macchinette. E' il dato dell'analisi "L'Italia delle slot" elaborato sui dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2016.

Non si tratta di dati che riguardano le scommesse online, gratta e vinci e altre scommesse. Dei 631 euro che in media ogni abitante di Trapani spende in un anno ci sono 381 per le videlottery, gli apparecchi che accettano anche le banconote e presenti in locali dedicati al gioco. Diversa cosa sono invece le slot machine presenti nei bar e tabaccherie, per queste c'è stata una spesa pro capite di 250 euro.

Le giocate sono aumentate rispetto all'anno precedente, infatti si è passati da 561,2 euro pro capite a 631,3. A Trapani sono presenti 352 apparecchi, che nel 2016 hanno fatto giocate per 43,26 milioni di euro. E' possibile fare anche una stima sull'incidenza delle giocate sul reddito. In media un trapanese dichiara un reddito di 16.491 euro, e la spesa per le giocate alle slot e alle videolottery è del 4%.

Ad Erice ci sono dati simili. Il dato è di 526 euro di giocate alle macchinette pro capite. E le giocate incidono del 3% sul reddito. Nel 2016 gli ericini hanno speso 14,71 milioni di euro tra videolottery e new slot. Anche qui sono aumentate le giocate, anche se dipoco. Dai 522,1 euro del 2015 ai 526,8 del 2016.