Francesco Silvano riconfermato segretario della UilCom Trapani

07/03/2018 20:36:00

Venerdì scorso presso la sede della TIM s.p.a. di Trapani si è celebrato il Congresso Provinciale della UilCom.

Il programma ha previsto la relazione del responsabile Francesco Silvano e le conclusioni dei lavori al Segretario Generale Sicilia di categoria Giuseppe Tumminia. Francesco Silvano è stato riconfermato alla guida della “UilCom di Trapani” la nomina gli è stata assegnata al termine dei lavori.

Insieme a Silvano, dipendente della Telecom Italia S.p.a., è stato anche eletto il nuovo Direttivo Provinciale ed il nuovo GAU (Gruppo Aziendale UIL) così composto: Plaia Francesca, Bellomo Donata, Orso Cecilia Anna Maria, Gentile Daniela, Incandela Giuseppe, De Gregorio Gaspare, Todaro Ivana Irene, Marrone Nilla.

Alla fine dei lavori il neo eletto Responsabile Sindacale, Francesco Silvano, ha auspicato una proficua collaborazione con le Istituzioni e gli imprenditori affermando che “questa Provincia non può permettersi di rimanere a guardare dalla finestra ma occorre impegnarsi affinché le aziende, di maggior peso, del settore Tlc possa provare ad investire nel territorio”, quindi occorre una politica di concertazione tra le parti per un maggiore rilancio del comparto investendo, non ultimo, anche sulla banda larga”.

"Dalla crisi si esce rilanciando competitività e sviluppo e sarebbe sbagliato contrapporre le tutele occupazionali indispensabili in questa fase di crisi alle iniziative necessarie a consentire una più rapida uscita dalla crisi stessa. Ci auguriamo che il nuovo Governo sostenga concretamente lo sforzo di modernizzazione che viene portato avanti dai suoi ministri e che trova convinto appoggio della Uil" ha concluso Silvano.