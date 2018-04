L'anziana maltrattata a Trapani. Ci sarebbe anche chi approfittava di lei per soldi

02/04/2018 12:35:00

L'anziana maltrattata a Trapani dalle badanti potrebbe essere anche vittima di raggiri, circonvenzioni, sarebbe finita nelle mani di persone che sembravano fidate ma che avevano in mente di prendere i suoi soldi, i suoi averi.

Su questo si sta indagando dopo l'arresto delle due badanti Giuseppa Barresi di 53 anni e Maria Guarino di 36. Le due sono state arrestate dopo che sono state filmate mentre avevano atteggiamenti violenti nei confronti di una donna di 75 anni, una ex assistente scolastica, che "accudivano" a casa. Ora la polizia ha cominciato ad indagare sulle sue proprietà. Si sarebbe scoperto che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe approfittato della fiducia dell'anziana per appropriarsi di denaro. Inoltre si sta cercando di capire qualcosa sulla vendita di alcune proprietà come terreni, su alcune polizze assicurative e trasferimenti di denaro dai suoi conti correnti ad altri che la donna sarebbe stata costretta ad aprire. Ci sono 50 mila euro spariti, ma potrebbero essere di più, visto che la donna possedeva risparmi per circa 500 mila euro. La donna adesso ha lasciato Trapani ed è andata in Sardegna, dove si trovano gli unici suoi parenti.