Cronaca
26/12/2025 16:25:00

Tragedia al Centesimo: uomo muore mentre fa la spesa 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/tragedia-al-centesimo-uomo-muore-mentre-fa-la-spesa-450.jpg

Un uomo è morto oggi all’interno del supermercato Il Centesimo, probabilmente a causa di un malore improvviso. La tragedia si è consumata mentre l’uomo stava facendo la spesa tra le corsie del punto vendita di Bagheria.

 

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti e sono in attesa dell’arrivo dell’autorità giudiziaria di turno per i rilievi di rito. In seguito all’accaduto, il supermercato ha chiuso anticipatamente al pubblico, sospendendo le normali attività.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause precise del decesso. La notizia ha suscitato forte impressione tra i presenti e nella comunità locale, scossa dall’improvvisa tragedia.









