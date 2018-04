La baby ginnasta Catania si porta a casa bronzo e qualificazione ai campionati nazionali

07/04/2018 00:30:00

Grandi soddisfazioni per la Asd Marsala Gym Lab al Campionato Interregionale di ginnastica artistica femminile per la categoria A2, svoltasi a Napoli il 25/03/2018 e che ha visto partecipare le più competitive ginnaste del Sud. Presenti infatti oltre alla Sicilia, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il Molise.

Irene Catania (classe 2008) residente a Marausa, ginnasta di punta della Asd Marsala Gym Lab, inizia questa competizione con un punteggio di qualificazione pari a 73.750, quarto punteggio della zona Sud, e con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poter ambire alla qualificazione diretta al Campionato Italiano Gold Allieve di Alta Specializzazione.

La dolce Irene inizia la sua gara al Corpo Libero dove, danzando sulle note armoniose di un violino elettrico, riesce ad ottenere un punteggio di 14.250. Purtroppo non esegue correttamente tutte le difficoltà e perde mezzo punto dal valore di partenza. Svantaggiati da questo piccolo errore, Irene non si perde d’animo e in seconda rotazione, al Volteggio, esegue correttamente tre salti della massima difficoltà ottenendo così un bonus di 0.30 che la premia con un lodevole 17.000. Continua la sua corsa verso quello che è per ogni piccola ginnasta un traguardo importante nel percorso continuo di crescita sportiva e personale e alle Parallele con un esercizio semplice ma che lascia soddisfacenti margini di miglioramento, le viene assegnato un punteggio di 15.000. In quarta rotazione, ai Cinghietti, Irene con la concentrazione e l’intelligenza di una grande ginnasta cerca la migliore esecuzione possibile aggiudicandosi un ottimo 15.400. Conclude la sua gara alla Trave dove con la tenacia di una guerriera e l’eleganza di una danzatrice non si lascia prendere dalla agitazione neppure per un attimo e salvando un elemento di grande difficoltà ottiene il miglior punteggio in assoluto nella sua categoria, un esemplare 15.350.

Irene Catania più che contenta di come è andata la gara e con grande emozione spera nella qualificazione diretta al Campionato Italiano Gold Allieve del 25-26-27 Maggio a Mortara e mentre il Direttore di Gara procede alla lettura della classifica e le posizioni cominciano a scorrere, conquista la medaglia di Bronzo salendo sul terzo gradino del podio con un meritatissimo 77.000 e con ben 3.250 punti in più rispetto al Campionato Regionale del 24/02/2018. Ottiene così ciò per cui ha lavorato tanto in questi mesi: l’ammissione diretta al Campionato Italiano.

“Non posso che essere orgogliosa, dice il Tecnico Gilda Tortorici, della piccola Irene. Ha dimostrato grande concentrazione e attenzione nell’esecuzione del suo programma; certo, qualcosa è andato a segno, su qualcos’altro dobbiamo ancora lavorare ma rientriamo in palestra con un più che meritato terzo posto frutto di molto impegno e tante ore di allenamento e felici di avere a disposizione ben due mesi al Campionato Italiano che ci permetteranno di incrementare ulteriormente il valore di partenza e ridurre al minimo i falli. Auguro alla piccola Irene di brillare sempre di più, di non mollare mai e di poter realizzare i suoi sogni. Ad maiora semper.”