Maucieri vince la batteria a Cusago, oggi il tabellone eliminatorio

14/04/2018 00:19:00

Si sono concluse ieri, venerdì 13 aprile 2018, le 114 batterie eliminatorie da 8 atleti della 4° prova del circuito Fibis Open 2017/2018 di biliardo sezione Stecca specialità 5 birilli in corso al "Mannone Club" di Cusago (Mi). Nel "regno" del campione italiano e campione del mondo Salvatore Mannone (salemitano di sangue e di formazione, milanese d'adozione) non hanno sfigurato gli atleti tesserati presso i dieci Centri Sportivi Biliardo affiliati al comitato Fibis Trapani.

Solo uno, però, è riuscito ad imporsi: Vincenzo Maucieri, fortissimo atleta di Siracusa di categoria master, tesserato presso il csb "Il Barone" di Marsala (Tp) del presidente Eugenio Domingo. Nella giornata di oggi Maucieri sarà impegnato in un altro tabellone ad eliminazione diretta da tre incontri e qualora li vincesse si qualificherebbe alla giornata conclusiva di domani, domenica 15 aprile 2018, nella quale i 16 qualificati raggiungeranno i 48 qualificati di diritto grazie alla classifica generale emersa dopo le prime tre prove (fra i quali spicca ovviamente il nazionale bagherese Ciro Davide Rizzo, tesserato anche lui nel csb lilibetano "Il Barone" che attualmente è secondo in classifica ed in piena lotta per essere promosso fra i 16 nazionali-professionisti nella stagione 2018/2019 e che include da questa prova anche Nicola Sgroi, master partinicese tesserato presso il locale csb Bilia Club, di cui ne è presidente (Partinico fa parte della Città Metropolitana di Palermo ma è affiliata a livello biliardistico al comitato trapanese)). Come noto, nella tappa in corso non si sta giocando il parallelo circuito Pro riservato ai 16 atleti facenti parte della massima categoria della Stecca italiana, con i due tornei che riprenderanno a braccetto nella 5° ed ultima prova stagionale in programma al csb "Borgonuovo" di Settimo Torinese (To) dal 5 al 14 maggio 2018.