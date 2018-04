Il weekend sportivo Ã¨ festa Marsala Calcio

22/04/2018 21:46:00

Terzo weekend di aprile 2018, momento storico per il Marsala Calcio che centra la promozione in Serie D, avvicendadosi con il Paceco 1976 che perde la stessa categoria facendo ritorno in Eccellenza Sicilia. Questo e molto altro nel solito bilancio del lunedì per le maggiori realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani:



Calcio: Detto già venerdì scorso che per quanto riguarda il Trapani e quindi la Serie C girone C bisognerà attendere questa sera (lunedì 23 aprile 2018) per il loro impegno in trasferta a Catania, cominciamo dalla Serie D girone I dove si è giocata la 32° giornata (15° del girone di ritorno) con il Paceco che ha perso in casa contro la capolista Troina per 1-2. Se contro gli ennesi nello scorso torneo di Eccellenza Sicilia 2016/2017 proprio al "Provinciale" di Erice (Tp) era arrivata la vittoria che aveva praticamente regalato la storica promozione in quarta serie ai rossoargento, a distanza di un anno contro la stessa squadra di mister Giuseppe Pagana arriva la matematica retrocessione nuovamente del massimo campionato regionale, in quanto il distacco dalla terzultima (il Palazzolo Acreide) sarebbe ancora colmabile (5 punti a due giornate dal termine), ma anche qualora capitan Christian Terlizzi e compagni facessero sei punti nelle ultime due partite, non potrebbero colmare il distacco di 8 o più punti dalla 13° in classifica, motivo per il quale non si disputerebbe comunque il playout salvezza con la retrocessione diretta degli uomini del presidente Salvatore Marino. In Eccellenza Sicilia girone A si è disputata l'ultima giornata di regular season, la 30° (15° di ritorno) ed il Marsala, pareggiando 1-1 sul campo del Canicattì, si è assicurato la tanto agognata e meritata promozione in Serie D 2018/2019 vincendo il campionato con tre punti di vantaggio sul Licata. Al "Bordonaro" il gol azzurro di Testa al 55' ha aperto le porte del paradiso, pareggio ininfluente dei biancorossi con Scariolo in pieno recupero. Si classifica terza la squadra pacecota del Dattilo Noir, con i gialloverdi del presidente Michele Mazzara che sul neutro di Campofranco (Cl) e a porte chiuse costringono il Licata sul 2-2 (reti per gli ospiti di Fina e di De Luca su calcio di rigore) e finiscono il torneo a quota 61 punti, tanti quanti il Caccamo (su cui però godono del vantaggio di posizione a parità di punti), compagine palermitana che sarà l'avversaria del Dattilo nella semifinale playoff in gara unica che capitan Michele Cinquemani e compagni giocheranno nell'impianto casalingo "Giovanni Mancuso" di Paceco (Tp) con la certezza di approdare in finale anche in caso di pareggio al 120'; il derby fra Mazara ed Alba Alcamo, per chiudere il quadro delle quattro trapanesi, finisce 1-0 per i padroni di casa canarini grazie alla rete di Rosella nel primo tempo. In Prima Categoria Sicilia girone A si è disputata l'ultima giornata di regular season, la 26° (13° di ritorno) con il Marian Strasatti che ha battuto in una gara ininfluente ai fini della classifica il Calcio Rangers 1986 per 3-1; i lilibetani domenica prossima (29 aprile 2018) sfideranno ancora una volta i palermitani nel playout salvezza del girone A ma lo faranno in trasferta e con l'obbligo di vincere entro i 120'. Infine si è giocato il recupero dell'ultima giornata di campionato di Serie C femminile girone Sicilia (14°, 7° di ritorno) fra Marsala e Don Carlo Lauri Misilmeri. Le atlete care al presidente Giuseppe Chirco si sono congedate con onore dal torneo superando le palermitane con un rotondo 5-2, vittoria che comunque non ha consentito alle azzurre di scalzare dalla terza piazza la Femminile Acese; le lilibetane hanno così chiuso il torneo in quarta posizione su otto squadre iscritte, dietro alla Ludos Palermo, alla Femminile Acese e alla stessa Don Carlo Lauri Misilmeri.



Ecco l'articolo su Canicattì – Marsala

Ecco l'articolo riepilogativo sulla 30° giornata del campionato di Eccellenza Sicilia girone A e sull'intero campionato

Ecco l'articolo su Marian Strasatti – Calcio Rangers 1986





Pallacanestro: In Serie A2 girone ovest si è disputata l'ultima giornata di regular season, la 30° (15° del girone di ritorno) con la Lighthouse Trapani, già certa della partecipazione alla post-season con in palio una promozione in Serie A1 2018/2019, che non è riuscita ad imporsi a Cagliari, perdendo 85-77 sul parquet della Pasta Cellino. Per le canotte granata di coach Daniele Parente è arrivato comunque il sesto posto in graduatoria (visto il depennamento all'ultimo posto della Viola Met Extra Reggio Calabria), che significa andare a cominciare i playoff negli ottavi di finale contro la terza classificata del girone Est, ovvero la De Longhi Treviso: si gioca al meglio delle cinque gare e si comincia con gara 1 in Veneto domenica 29 o lunedì 30 aprile 2018.



Pallavolo: In Serie B2 femminile girone I si è disputata la 24° giornata (11° del girone di ritorno) e la Primeluci Geolive Castelvetrano ha fallito il primo "match point" per assicurarsi la permanenza in Serie B2 2018/2019 perdendo 3-1 sul campo della diretta rivale alla salvezza, la Maia Dentis Sicilia Catania di coach Gaspare Viselli. A due giornate dal termine della regular season, le belicine hanno sei punti di vantaggio sulle etnee e quindi devono raccogliere almeno un punto da qui alla fine del proprio campionato.





Pallamano: Nel campionato di Serie A2 girone E Il Giovinetto Petrosino (già retrocesso in Serie B) ha vinto con orgoglio 22-31 sul campo dell' Haenna nel match valido per l'ultima gara della stagione per i petrosileni, l'ultima giornata della 1° fase ad orologio (7° turno); i petrosileni hanno concluso il proprio campionato al sesto posto su otto squadre, mentre adesso il torneo continuerà con la 2° fase ad orologio fra le vincenti dei vari gironi per decidere le compagini promosse in Serie A1 2018/2019 (per il girone E qualificatisi la prima classifica Darwin Technologies Club Mascalucia). Nel campionato di Serie A2 femminile girone E, invece, la LeAli Marsala ha ceduto in miseramente sul campo della As Impianti Aetna Mascalucia per 29-26 nell'ultima giornata della regular season, la 20° (5° del girone di doppio ritorno). Per le lilibetane, contro le quali le catanesi hanno conquistato i primi ed unici punti del campionato, si è chiuso il campionato con soli 6 punti all'attivo e con la posizione finale di quarte su cinque squadre in gara, tenendo dietro proprio ovviamente Mascalucia. Ci sarà comunque tempo e modo per preparare la stagione di Serie A2 2018/2019 per la giovane società della presidente Eliana Maggio, nel mentre la stagione attuale proseguirà con la fase nazionale con la corsa alla promozione in Serie 2018/2019, con la qualificata del girone E che è risultata essere la Meta 2 di Badolato (Cz).



Ecco l'articolo su As Impianti Aetna Mascalucia – LeAli Marsala