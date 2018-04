Trapani, cane abbandonato in un garage di via Archi liberato da polizia e vigili del fuoco

30/04/2018 13:00:00

Un cane rinchiuso dentro un garage della Via Archi a Trapani nel buio totale, tra sporcizia e topi, senza neppure una ciotola di acqua e cibo nè una finestra per l'aria. E' questo ciò che gli uomini della polizia hanno trovato grazie alla segnalazione di un uomo che passando per la strada ha udito i lamenti del povero animale e ha avvisato il presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus, Enrico Rizzi, il quale ha chiamato il 113.

Sul posto, sono giunte due volanti della Questura di Trapani, impegnate nei normali controlli del territorio. Gli agenti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la cagnolina, grazie all'apertura di un varco sulla porta del garage.

Il proprietario del garage subirà una denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di abbandono e maltrattamento di animali.

Sul posto presente anche Enrico Rizzi, che ha seguito l'intervento degli agenti dall'inizio alla fine. "Gli agenti della Squadra Volante intervenuti, che conosco ormai da anni, sono stati magnificamente professionali ed hanno gestito l'attività di polizia giudiziaria in maniera davvero eccellente, con l'unico obiettivo di interrompere una flagranza di reato e mettere in salvo la vita dell'animale, riuscendoci perfettamente. Gli rinnovo il mio sincero ringraziamento e la mia più profonda stima" - sono le parole di Rizzi.