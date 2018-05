Marsala, il bilancio dell'annata agonistica sorride alla Polisportiva Diavoli Rossi

06/05/2018 13:30:00

Si può proprio affermare che quest’anno agonistico sia stato veramente brillante per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala che continua a vincere medaglie prestigiose su tutti i campi di gara. Conquiste dal color oro e argento in due week end consecutivi per gli atleti lilibetani rispettivamente nella ginnastica artistica femminile e nel trampolino maschile. Sui campi di gara della città di Capo D’Orlando (ME), sabato 21 Aprile nel campionato individuale silver si è aggiudicata il primo posto in classifica all around nella categoria senior e quattro primi posti nei singoli attrezzi, la veterana Chiara Parisi, che ha incantato pubblico e giuria ed ha ottenuto il pass per le finali nazionali di Rimini previste nel prossimo mese di Giugno.

Sempre sullo stesso campo e nella stessa giornata la Diavoli Rossi, guidata dai Tecnici Federali Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, ottiene due primi posti e due secondi posti per la categoria junior con Giorgia Barraco ed infine un ottimo secondo posto per la categoria Allieve A3 con Aida Ferrandelli.

Contemporaneamente presso l’impianto dell’Associazione sito in Via Tunisi 67, fervevano i preparativi per una gara “blasonata” alla quale i trampolinisti di punta della società hanno poi partecipato nel week end del 27 e 28 Aprile, la WORLD AGE ovvero una Coppa del mondo per tutte le categorie maschili e femminili, individuali e syncro. In un contesto davvero eccitante, nella città di Brescia, gli atleti marsalesi sono giunti il 25 Aprile, guidati dal Tecnico Federale Antonino Colicchia, per nulla intimoriti dalla gigantesca manifestazione alla quale dovevano prendere parte a fianco dei campioni olimpici in carica e ad atleti provenienti da trenta nazioni diverse. Già il 26 iniziano le prime soddisfazioni per la società che vede tutti e tre i propri atleti qualificarsi per le finali, ovvero entrare nella rosa dei primi 8 classificati. A centrare la finale individuale sono stati per la categoria 1314 anni Salvatore Alessi e per la categoria 1112 anni Federico Gimondo, quest’ultimo qualificato anche per la finale di syncro insieme al suo gemello Gabriele giunto undicesimo in qualificazione. La giornata del 27 così, inizia con tanta emozione e si conclude con grossissime soddisfazioni in quanto Salvatore Alessi conquista il sesto posto e Federico Gimondo il settimo, mentre la coppia Federico e Gabriele Gimondo ottiene la prestigiosissima medaglia d’argento nel syncro alla loro prima esperienza internazionale.

Con questi grandiosi risultati e in vista della partecipazione ai Campionati Italiani GOLD della massima categoria ai quali parteciperà la ginnasta di punta dell’Associazione Sofia Genovese, ci si avvicina alla conclusione dell’anno agonistico che, come al solito, sarà preceduta da un sempre atteso saggio conclusivo che vedrà esibirsi tutti i tesserati.