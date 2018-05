Baglio di Pianetto partner di Eurama Wip

23/05/2018 20:15:00

“Il vino di qualità ha sempre guardato con grande ammirazione il lavoro di ricerca e prevenzione sostenuto in Italia da Umberto Veronesi. Baglio di Pianetto – spiega l’AD Renato De Bartoli - vuole esserci con l’entusiasmo di chi pratica i principi della responsabilità sociale d’impresa e ama la vita e il benessere delle persone”.

EURAMA WIP è un’associazione creata da Umberto Veronesi impegnata nella ricerca e nella diffusione di una corretta informazione per la prevenzione dei tumori femminili.

Giovedì 31 maggio alle ore 19 presso Garage Italia, l'hub creativo di Lapo Elkann e Carlo Cracco, si svolgerà una cena di raccolta fondi a favore delle attività dell’organizzazione no profit che, in sinergia con la Fondazione Umberto Veronesi, persegue le finalità di solidarietà, di tutela della salute e dei diritti delle donne in Italia e all'estero attraverso campagne informative e di sensibilizzazione. Baglio di Pianetto sarà uno dei partner di questa serata all’insegna della solidarietà con una selezione dei propri vini che saranno serviti agli ospiti che parteciperanno alla charity dinner. I piatti del menù firmato da Carlo Cracco saranno abbinati al Timeo 2016, un Grillo di grande eleganza, al Cembali 2011, un Nero d’Avola in purezza che si distingue per il suo potente equilibrio, e al Ra’is Essenza 2012, un Moscato di Noto fine e persistente.

L’invito di EURAMA WIP è stato accolto con grande orgoglio da parte dell’azienda siciliana: “Siamo onorati di poter partecipare a questa serata – ha concluso Renato De Bartoli,– in cui l’eccellenza del vino e la grande cucina d’autore si uniscono a favore di una buona causa. Per un’azienda come la nostra poi, è naturale dare questo piccolo contributo con il quale vogliamo esprimere un forte sentimento di condivisione. Il vino bevuto con moderazione – conclude De Bartoli – è un piacere che fa bene alla salute”.

Studi recenti, infatti, hanno evidenziato che, in una dieta sana ed equilibrata, bere vino in maniera corretta e consapevole apporta dei vantaggi al benessere fisico soprattutto se la sua qualità è riconosciuta e certificata. Nel 2016 Baglio di Pianetto ha completato la conversione in biologico di tutti i vigneti delle due tenute anche con lo scopo di migliorare ulteriormente la qualità dei propri vini e di garantire una produzione in linea con le richieste di quei consumatori, sempre più numerosi e diffusi per il mondo, che ricercano un’alimentazione sana e vogliono quindi certezze su cosa acquistano e bevono.