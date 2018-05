Lo sport del weekend, il Dattilo in Calabria per continuare a sognare

25/05/2018 21:24:00

Quarto ed ultimo fine-settimana di maggio 2018, ormai tempo di verdetti per tutte le maggiori realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani. Dopo l'eliminazione del Trapani Calcio negli ottavi di finale dei playoff promozione di Serie C subita mercoledì scorso (1-4 di aggregato contro il Cosenza), non rimane che seguire le gesta del Dattilo Noir e delle stecche trapanesi. Ecco il consueto programma di quanto accadrà nei prossimi due giorni:



In Eccellenza si giocherà la domenica la gara di ritorno del 1° turno della fase nazionale dei playoff promozione; ad inseguire ancora un posto nella Serie D 2018/2019 è il Dattilo Noir del duo tecnico composto da mister Tony Messina e da Mister Vito Policani che sarà impegnato a Castrovillari (Cs) contro i locali. I gialloverdi ripartiranno dall'1-1 dell'andata disputata fra le mura amiche di Paceco (Tp). Capitan Michele Cinquemani e compagni, quindi, dovranno in ogni caso andare in gol, in quanto oltre ovviamente alla sconfitta, verrebbero condannati all'eliminazione anche da uno 0-0.



Si è già giocato venerdì 25 maggio 2018 (ieri) al csb "Biglie & Birilli" di Marsala (Tp) il campionato provinciale Fibis Trapani juniores 2017/2018 in gara unica, con Emanuel Cucchiara che ha difeso brillantemente il titolo già conquistato nel 2016/2017 battendo fra le mura amiche il compagno di csb (tutti e sette i partecipanti erano marsalesi e tesserati presso il csb ospitante) Luca Sansone. Al csb "Internazionale" di Vittoria (Rg), dove è in corso la 7° ed ultima prova della Coppa Sicilia 2017/2018, si ultimeranno oggi (sabato 26 maggio 2018) le batterie eliminatorie per categoria (1°, 2° e 3°) per il tabellone finale di domenica 27 maggio 2018; domenica, infine, spazio al suddetto tabellone finale con handicap di categorie dell'8% e al tabellone unico per quanto riguarda le categorie di eccellenza (NP, N e M) con handicap del 4%. In entrambi i tornei, la solita quotata flotta di atleti tesserati presso i csb della provincia di Trapani.