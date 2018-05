Emanuel Cucchiara ancora una volta campione provinciale juniores

26/05/2018 20:47:00

Si è concluso ieri, venerdì 25 maggio 2018, il campionato provinciale Fibis Trapani juniores 2017/2018, disputato in gara unica questo pomeriggio, venerdì 25 maggio 2018 al csb "Biglie & Birilli" di Marsala (Tp). La gara è stata vinta da Emanuel Cucchiara, che era tra le altre cose il campione uscente. Cucchiara, che in finale ha avuto la meglio di un altro cavallo della scuderia del presidente Giuseppe Cucchiara (tutti i sette partecipanti sono tesserati presso il csb lilibetano) Luca Sansone per 2-1, oltre che la coppa e lo scudetto provinciale, ha vinto anche la qualificazione al campionato italiano juniores, 2017/2018, in programma al palais "Casinò De La Vallèe" di Saint Vincent (Ao) il 17 giugno 2018. La manifestazione, vista la ristretta dimensione del parco dei partecipanti (solo in sette, come detto tutti tesserati presso il csb lilibetano ospitante) ha visto un ridimensionamento della formula, in quanto originariamente previste due prove di regular season più una prova valida come poule finale. Chissà che un ottimo risultato del campione provinciale Fibis Trapani al campionato tricolore possa essere un modo per dare nuova linfa all'attività provinciale giovanile, e che molti nuovi atleti possano il prossimo anno ingrossare le fila del campionato under 18 (under 21 esclusivamente per atleti appartenenti alla 3° Categoria). Prima dell'appuntamento tricolore, in programma altresì il campionato regionale juniores Fibis Sicilia 2017/2018: con formula "open" (vi possono partecipare tutti i tesserati under 18, under 21 solo se di 3° Categoria) si giocherà domenica 3 giugno 2018 al csb "Black Jack" di Cerda (Pa), in contemporanea al campionato regionale seniores Fibis Sicilia 2017/2018, anch'esso con formula open, riservato agli over 65.

E' terminata così la stagione 2017/2018 per quanto riguarda il circuito provinciale Fibis Trapani, in quanto il campionato provinciale a coppie non è stato disputato dopo le prime due edizioni consecutive. Ecco tutti i campioni Fibis Trapani 2017/2018:



Nuovo Campione / Csb: Campione Uscente / Csb:

categoria:

1°: Davide Granata Il Barone Marsala Davide Granata Il Barone Marsala

2°: Fabio Riserbato Accademia Risorgimento Campobello di Mazara Tonio Costa Smile Club Alcamo

3°: Gianluca Bondice Biglie & Birilli Marsala Francesco Di Giovanni Mirabilia Gibellina

juniores: Emanuel Cucchiara (3°) Biglie & Birilli Marsala Emanuel Cucchiara (3°) Biglie & Birilli Marsala

coppie: Non disputato Francesco Papa (1°) e Daniele Cuccia (2°) Calatafimese Calatafimi-Segesta e Smile Club Alcamo

squadre (1°-2°-3°): Smile Club A Smile Club Alcamo Miros Selinus Selinus Castelvetrano





Nella giornata di oggi, sabato 26 maggio 2018, si sono concluse al csb "Internazionale" di Vittoria (Rg) le batterie di qualificazione per categorie al tabellone finale relativo alle categorie di base (1°, 2° e 3°) della 7° ed ultima prova della Coppa Sicilia 2017/2018. Non ci sono stati atleti Fibis Trapani a qualificarsi per il tabellone finale di domani, domenica 27 maggio 2018, con handicap di categoria all'8%: per la prima volta in stagione l'intera flotta della provincia ha dovuto esporre bandiera bianca nelle eliminatorie. In contemporanea al tabellone finale delle categorie di base, si svolgerà anche il tabellone unico con handicap al 4% relativo alle categorie di eccellenza (NP, N e M).



Infine, per quanto riguarda il circuito nazionale, si sta giocando da ieri e lo si continuerà a fare anche oggi e domani, 26 e 27 maggio 2018, al csb "Billiard's Club" di Desio (Mi) la poule finale de "I Principi Dei Doppi" 2017/2018, l'ultimo atto del torneo relativo a "I Principi del Biliardo 2", seconda edizione del torneo esclusivo su Fox Sports (piattaforma Sky). Ad aggiudicarsi gli ultimi due posti per la final four, negli spareggi validi come quarti di finale sono stati Matteo Gualemi (4-0 a Daniel Lopez) e Carlo Diomajuta (4-3 su Antonio La Manna); in semifinale Gualemi ha battuto il testa di serie #2 Massimo Caria (4-0), mentre Diomajuta ha lasciato campo alla testa di serie #1 Andrea Quarta (0-1). Nell'atto conclusivo in programma domani, domenica 27 maggio 2018, Quarta e Gualemi si sfideranno quindi per decretare il vincitore.