Torrisi vince a Vittoria; Quarta Ã¨ di nuovo Principe

29/05/2018 04:24:00

Intenso fine settimana di biliardo: attivi il circuito provinciale (a questo link trovate il report del campionato Fibis Trapani juniores), il circuito regionale con la 7° ed ultima tappa della Coppa Sicilia 2017/2018 ed il circuito nazionale con la poule finale de "I Principi Dei Doppi" 2017/2018.



CIRCUITO REGIONALE (7° PROVA COPPA SICILIA 2017/2018):



Si è conclusa la 7° ed ultima tappa della Coppa Sicilia 2017/2018: al csb "Internazionale" di Vittoria (Rg) si è svolto nella giornata di ieri (domenica) il tabellone finale relativo alle categorie di base (1°, 2° e 3° Categoria) con handicap dell'8%, mentre tabellone unico relativo alle categorie di eccellenza (NP, N e M) con handicap del 4% non ha preso il via per la penuria di iscritti.

Ad aggiudicarsi il tabellone delle categorie di base è stato Salvatore Torrisi, 2° Categoria tesserato presso il csb "Central Park" di Paternò (Ct), al primo "acuto" stagionale, battendo in finale la quotata 2° Categoria Giovanni Muscia col punteggio di 2-1. Dopo che dalle eliminatorie non si era qualificato, per la prima volta in stagione, nessun ateta tesserato presso il comitato Fibis Trapani. In classifica generale, a vincere la Coppa (ndr: Classifica Generale in comune fra le Elleccellenze e gli atleti delle Categorie di Base) è stato è stato Vincenzo Maucieri, siracusano di categoria Master tesserato presso il csb "Il Barone" di Marsala (Tp). Maucieri è stato l'autentico mattatore di questa edizione, aggiudicandosi ben quattro prove sulle sei (la settima doveva essere quella in programma ieri) disputate. Il talento tesserato presso il centro sportivo lilibetano presieduto da Eugenio Domingo ha messo in bacheca la quarta Coppa Sicilia personale, avendola già vinta, quando ancora esisteva un'unica competizione per tutte le categorie, già nel 2004/2005, nel 2005/2006 e nel 2015/2016. Nel palmares della competizione regina di Fibis Sicilia Maucieri succede al proprio compagno di csb Ciro Davide Rizzo, vincitore nella scorsa stagione sportiva.

Per completare il quadro riguardante il circuito regionale Fibis Sicilia 2017/2018, ai vincitori delle due competizioni relativa alla Coppa Sicilia vanno aggiunti i campioni regionali di tutte le categorie (cumulando i punti conquistati nelle rispettive attività istituzionali) e i campioni regionali a coppie delle varie categorie emersi dai campionati regionale Fibis Sicilia a coppie disputati al csb "Central Park" di Paternò (Ct) dal 6 all'8 aprile 2018. Ecco il dettaglio:

Nazionali-Professionisti: Gaetano Romeo ( Highlinder Sciacca)

Nazionali: Daniele Montereali (Black Jack Cerda)

Master: Nicola Sgroi (Bilia Club Partinico)*

1° Categoria: Salvatore Tomasello (Jonathan Club Bagheria)

2° Categoria: Giovanni Muscia (Master Club Piazza Armerina)

3° Categoria: Sebastiano Magro (Il Filotto Avola)

Juniores: da assegnare al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) domenica 3 giugno 2018

Seniores: da assegnare al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) domenica 3 giugno 2018

Coppie – Eccellenze e 1° Categoria: Giuseppe Pirreco (M) – Placido Rizzo (1°) (Ionica Priolo Gargallo – Biliardi Sud Messina)

Coppie – 2° Categoria: Domenico Aiello – Filippo Terracciano (Culturale Hartes Siracusa – Culturale Hartes Siracusa)

Coppie – 3° Categoria: Antonino Sammito – Giacomo Occhipinti (Internazionale Vittoria – Scuola La Biglia Modica)

Squadre – Eccellenza (per csb): da assegnare al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) 6-7-8 luglio 2018

Squadre – Categorie di Base (per csb): da assegnare al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) 6-7-8 luglio 2018

Squadre – Eccellenza (riservato esclusivamente ad atleti di Categorie di Eccellenza): Team "Agrigento" (Gaetano Romeo (NP), Nicola Sgroi (M)*, Emanuel Sorrentino (M), Calogero Vaiana (M)*).



*atleti Fibis Trapani



CIRCUITO NAZIONALE (POULE FINALE DE "I PRINCIPI DEI DOPPI" 2017/2018):



Al "Billiard's Club" di Desio (Mb) è andata in scena la poule finale de "I Principi Dei Doppi", manifestazione legata alla trasmissione esclusiva di Fox Sports (piattaforma Sky) "I Principi Del Biliardo 2". Ad aggiudicarsi il torneo, e la coppa, succedendo nell'albo d'oro al vincitore della passata (e prima) edizione Andrea Quarta è stato lo stesso fenomeno di origini leccesi (da anni residente a Moncalieri (To)), già vincitore della terza ed ultima prova di regular season. Quarta, testa di serie #1 alla fine della regular season, ha regolato 4-1 in finale il campione europeo in carica Matteo Gualemi (#3); il "cannibale" ha bissato quindi il successo dello scorso anno, seppur la specialità di gioco sia mutata (nel 2016/2017 si giocò ai 5 birilli, nel 2017/2018 ai 9 birilli "Tutti Doppi").



I futuri appuntamenti riguardandi il biliardo regionale e nazionale, a completamento della lunghissima stagione sportiva 2017/2018 sono fissati per il 3 giugno 2018 con il tabellone unico del campionato regionale juniores 2017/2018 e del campionato regionale seniores 2017/2018 al csb "Black Jack" di Cerda (Pa), dall'1 al 3 giugno 2018 con l'Eurolega per le squadre di team (csb) 2017/2018 a Roeselare (Belgio); successivamente dal 12 al 24 giugno 2018 presso il palais "Casinò De La Vallèe" di Saint Vincent (Ao) per i campionati italiani a coppie ed individuali di tutte le categorie 2017/2018, per il 6-7-8 luglio 2018 per i campionati regionali a squadre per csb di Eccellenza e di 1°-2°-3° Categoria 2017/2018 al csb "Black Jack" di Cerda (Pa) e infine per il mese di settembre 2018, quando si concluderà con il campionato nazionale a squadre per csb di Eccellenza e di 1°-2°-3° Categoria 2017/2018 in data e sede ancora da destinare.