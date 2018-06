Da Levanzo a Favignana a nuoto. Sabato la gara "Egadi Swim Race"

08/06/2018 12:05:00

Saranno in cento a contendersi la vittoria nella gara di nuoto “Egadi Swim Race”. Sabato 9 giugno, le acque dell’Area Marina Protetta più grande del Mediterraneo, saranno il campo gara di una competizione che è arrivata alla sesta edizione.



Si partirà dal Faraglione grande di Levanzo e si arriverà a Punta Faraglione di Favignana, i nuotatori dovranno percorrere una distanza di circa 4,5 km. La partenza è prevista per le 09:25. I migliori arriveranno in meno di 60 minuti.

Le iscrizioni alla gara sono state aperte il giorno 1 febbraio e in poche ore tutti i posti disponibili erano esauriti, essendo una gara a numero chiuso.



La competizione è organizzata dalla Extrema a.s.d. con il patrocinio dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e il Comune di Favignana, in collaborazione con la UISP Comitato Territoriale Palermo.

L’organizzatore Mauro Giaconia vanta svariati record del mondo di nuoto Endurance, poche settimane fa si è qualificato per il campionato del mondo di Iron Man che come da tradizione si svolgerà a Kona, Hawaii.

Le previsioni meteo per il giorno della gara prevedono mare mosso con onda tra i 95 e i 105 cm e vento moderato.

Sarà una bella sfida per i nuotatori che si ritroveranno a nuotare in una delle migliori cornici che la Sicilia può offrire.