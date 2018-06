Elezioni 2018, i risultati di San Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Buseto

11/06/2018 06:00:00

08,33 - A Castellammare del Golfo il Sindaco eletto è Nicola Rizzo. Battuto l'uscente Coppola. Rizzo è ingegnere, libero professionista, che con il suo movimento "Oltre" è riuscito a vincere con circa duecento voti di scarto rispetto al Sindaco uscente Nicola Coppola e a distanza di quasi cinquecento preferenze, l'outsider di Cambiamenti, Giuseppe Lo Porto.

Solo un buon risultato per la candidata a Sindaco, Laura Ancona, che supera le milleduecento preferenze. Nulla da fare per Francesco D'Angelo che non arriva a cinquecento preferenze.

06,00 - Custonaci, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo sono i tre comuni non ancora certi con l'elezione dei propri sindaci.

A Custonaci c'è il testa a testa tra Giuseppe Morfino e Giuseppe Bica. Al momento secondo quanto riportato dal sito della Prefettura Morfino è avanti di un solo voto, 936 a 935, ma ci sono almeno cinque schede contestate.

Anche a Castellammare del Golfo la situazione non è ancora definitiva con il sindaco uscente Niccolò Coppola che ha 612 voti davanti al candidato Nicola Rizzo che lo segue con 599. Più staccato il candidato Giuseppe Lo Porto con 457 voti.

Stessa sitazione d'incertezza anche a San Vito Lo Capo con il testa a testa tra Gaspare Scola 748 voti e Giuseppe Peraino con 730.

I tre comuni dove si vota con il sistema maggioritario a turno unico, sono tre realtà cittadine che hanno un unicum territoriale, una continuità che li rende vicini soprattutto per lo sviluppo del turismo balneare.

A Custonaci la sfida elettorale è a due. Il sindaco uscente Giuseppe Bica si è candidato per il secondo mandato. In supporto della sua candidatura e della sua lista “SiAmo Custonaci” è arrivato Nello Musumeci, presidente della Regione. Gli assessori designati sono tre: Maria Zichichi, Nicolò Poma, Giacomo Noto.

Il competitor di Bica è Giuseppe Morfino, totale discontinuità dalla precedente amministrazione.

Il suo programma elettorale è improntato al recupero dell'impiantistica sportiva, alla costruzione di una piscina comunale ma soprattutto alla riduzione delle tasse.

Morfino non è nuovo alla politica, oggi si presenta per amministrare la città del marmo per rilanciare anche il settore. La sua lista è “Condividi”.

Quattro i candidati a San Vito Lo Capo. Il sindaco uscente Matteo Rizzo dopo due mandati è obbligato a battere in ritirata.

L'ultimo arrivato è Pietro Tolomeo con la lista “San Vito Lo Capo-La perla di Sicilia”, c'è poi Gaspare Scola con la lista “Orgoglio Sanvitese”, il movimento Cinque Stelle ha schierato Nino Ciulla e infine c'è Giuseppe Peraino, già sindaco di San Vito, con la lista “Insieme per San Vito”.

Altra sfida interessante è quella di Castellammare del Golfo.

Cinque i candidati alla carica di Primo Cittadino. Una sola donna, Laura Ancona, 33 anni, figlia della politica, donna impegnata nel sociale e consigliera comunale uscente. La sua matrice è quella del centrodestra ma si tratta di una candidatura civica, la lista si chiama “Idee giuste”.

In corsa per la riconferma c'è Nicola Coppola, sindaco uscente, con la lista “Castellamare 2.0”. Dopo le pressioni del PD è sceso in campo per il secondo mandato.

Ha messo su una candidatura trasversale, i dem e una parte dei forzisti sono uniti nel nome di Coppola.

C'è anche Franco D'Angelo candidato per “Idea Sicilia” molto vicino a Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione.

Forza Italia a Castellammare esprime la figura di Nicola Rizzo con la lista “Oltre”,in corsa pure Giuseppe Lo Porto con la lista “Cambiamenti”, palermitano e di adozione castellamarese, impegno sociale e fattività lo hanno portato a scommettere sul futuro della città.

A Buseto Palizzolo, Roberto Maiorana “Uniti e Liberi per Buseto” è il nuovo. Con 1064 voti ha battuto Emilio Lombardo, imprenditore, in campo con la lista “Sviluppo Buseto”, che si è fermato a 827.