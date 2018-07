Marsala. Di Girolamo. "Rifiuti, virtuosi ma la Regione ci penalizza. I nostri progetti"

04/07/2018 06:00:00

Marsala sta vivendo un periodo difficile sul fronte della raccolta rifiuti. Sindaco Alberto Di Girolamo, cosa sta succedendo? Ci sono notizie dalla Regione?

Il presidente Musumeci dopo otto mesi ha detto ai sindaci che avrebbe ridotto il quantitativo di rifiuti indifferenziati da portare in discarica. Questo indipendentemente se sei un comune virtuoso o no.

Marsala non è messa male come percentuale.

Siamo al 55 percento di differenziata. In questo periodo dell'anno facciamo 45 tonnellate di indifferenziata. La Regione ci ha detto che ne potevamo conferire solo 35, e l'altra dove la mettiamo? Ho fatto più incontri in Regione.

E' difficile parlare con Musumeci?

Mi veniva più facile con Crocetta.

Che le hanno detto in Regione?

Che non sanno cosa fare. Non possiamo passare dal 55 al 70% di differenziata dall'oggi al domani. Dovrebbero mettere gli altri Comuni, che sono a zero, con le spalle a muro e fargli fare la differenziata. Qualche mese fa conferire una tonnellata di rifiuti ci costava 90 euro, adesso ci costa 160 euro, e forse in questi giorni ci costerà oltre 200 euro. E la paghiamo noi, la pagano i cittadini. Allora dico di fare più differenziata. Per non avere rifiuti per strada e pagare meno.

Ci sono dei controlli in città?

Abbiamo aumentato i controlli ovunque, non solo nelle isole ecologiche.

A Marsala si corre troppo con le auto. In questi giorni ci sono stati degli incidenti, anche mortali. Uno di questi in contrada Spagnola, molti cittadini chiedono di mettere i dissuasori.

Non si possono mettere in strade principali, come via Trapani e via Mazara.

Ma il lungomare Spagnola non è strada principale.

Non credo si possano mettere.

Ma prima c'erano.

Allora erano irregolari. Bisogna educare i cittadini a non correre. Abbiamo fatto un progetto per Spagnola, aspettiamo risposte dalla Regione che ce lo finanzi.

Che progetto è?

Da un milione di euro. Da Villa Genna fino a Birgi, con una pista ciclabile, marciapiede, senso unico per le auto. Appena abbiamo i soldi la zona cambierà volto.

Villa Genna?

Tornerà fruibile.

Si è fatta una gara per la gestione. E un'altra si è fatta per il palasport. Ma ci sono state molte polemiche perchè si sostiene che possa partecipare un solo soggetto. In consiglio comunale l'hanno attaccata. Si prevede il ritiro del bando?

Purtroppo dipende da un regolamento fatto dal consiglio comunale. Io volevo fare un bando più allargato. I consiglieri comunali dovrebbero conoscere il regolamento che dice che possono partecipare solo le società marsalesi. Spero che siano in molti a partecipare al bando, ma il palazzetto dello sport è qualcosa di grande, con 4 mila posti. Vediamo cosa succede. Anche altre volte si è detto che sarebbe andata male. Ma ad esempio la piscina è gestita bene.

Ma la piscina non la gestiscono società marsalesi, perchè?

Perchè non fa parte delle attività sportive.

Ogni tanto ci sono buone notizie. Il Comune si è aggiudicato un bando per comprare dei nuovi autobus.

Sono 20 autobus Euro 6, il massimo che si possa avere. Abbiamo partecipato ad un bando europeo. Siamo stati accettati, nessuno ci credeva. Abbiamo autobus degli anni '80 con consumi incredibili.

Quando arrivano?

Ho parlato con l'assessorato regionale. E' stato fatto il decreto di assegnazione, si aspetta il decreto che stabilisca chi li deve comprare, se loro direttamente o noi.

C'è il trucco? C'è il rischio che bloccano i soldi?

Non credo, sono fondi europei che passano dalla Regione.

Avendo gli autobus ci vogliono le fermate e gli orari esatti.

Avendo partecipato all'agenda urbana ci sono fondi per efficientamento energetico, per i trasporti, una parte di quelli li utilizzeremo per fare le pensiline e tutto con gli orari.

Ci saranno le strisce blu in alcune zone della città, come via Bottino, via Itria, via Sibilla. Molti cittadini protestano.

Ci sono due autobus gratis che dai parcheggi vanno al centro. C'è il parcheggio del Salato che è al centro della città.

Pieno di parcheggiatori abusivi.

Ci sono i vigili che continuamente sono lì. Basta avvisare loro. Gli autobus passano anche dallo stadio, dove c'è un parcheggio gratuito. Bisogna vedere che città vogliono i cittadini. Vogliono una città europea, con meno auto e più servizi? Le strisce blu sono per scoraggiare di lasciare l'auto per 12 ore in un posto nel centro storico.

Al cimitero crescono i capperi, ha detto in consiglio comunale Rosanna Genna.

Il cimitero è un posto sacro. Ci sono queste piante che crescono, sono sono state tolte frequentemente. L'importante è che il cimitero sia decoroso.

E c'è molta attenzione anche sul verde pubblico. Come in piazza Porticella che non gode di ottima salute. State pensando di esternalizzare il servizio?

Stiamo pulendo il parco archeologico con operai che abbiamo spostato da altri posti. Neanche a me piace quando vado in altre città e le trovo sporche. Quando il turista arriva e visita Marsala che trova pulita e altre città che trova sporche quando torna in patria dirà che la Sicilia è sporca. Io stesso ho dato tante responsabilità al vecchio governo regionale, ma anche questo in otto mesi doveva fare di più.

E i turisti trovano i musei chiusi, la pinacoteca e la stessa pro loco.

La pinacoteca la domenica è aperta con gli orari estivi. Gli altri musei sono regionali.

Il suo vice sindaco Agostino Licari ha detto che lascerete il ben di Dio a chi viene dopo, tanti progetti avviati, e raccoglieranno i frutti di tanto lavoro. E' vero? E soprattutto chi verrà dopo di lei?

E' vero. Non so chi verrà, io sono abituato a lavorare. Ci sono ancora due anni. Ho fatto in modo che ci si occupasse della bretella autostradale. Agenda urbana, ci sono 80 milioni per la provincia e oltre 20 per la città. Ci siamo occupati di programmazione, che è cosa rara in questo Meridione. Spero che parta il porto e che il privato abbia i soldi per far partire i lavori.

Perchè pensa che non li abbia Ombra i soldi?

Non lo so. Ho qualche dubbio.

Gliel'ha chiesto?

Dopo tutto questo tempo ho qualche perplessità.