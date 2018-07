Arriva alla Pallacanestro Trapani Giorgio Artioli

14/07/2018 18:40:00

La 2B Control Trapani comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva con Giorgio Artioli, ala di 200 cm e 94 kg proveniente da Montecatiniterme Basketball.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la Società del Presidente Pietro Basciano: “Quella di mettermi in gioco per una nuova avventura è un’idea che mi entusiasma sempre e indossare la maglia di una città come Trapani, che vive di basket, è per me un onore. L’interessamento della società e la chiacchierata con coach Parente mi hanno fatto subito capire quale fosse la scelta migliore da fare: non vedo l’ora di arrivare in Sicilia, trovarmi con compagni e staff per poter finalmente iniziare questa stagione di Legadue!”.

LA SCHEDA

Giorgio Artioli è nato a Livorno il 9/5/1995. Il giovane cestista, che nella prossima stagione vestirà la maglia granata di Trapani, arriva in Sicilia dopo aver affrontato tutto il settore giovanile tra le fila del Don Bosco Livorno, società con la quale ha giocato anche quattro anni in Serie B. La prima esperienza fuori casa è a Catanzaro dove inizia la stagione 2016/17 prima di passare, a campionato in corso, a Montecatini. Rimane a Montecatini anche la scorsa stagione raggiungendo i playoff: 36 presenze, 29 minuti in campo di media, 11,6 punti con il 38 % da tre punti conditi da quasi 7 rimbalzi di media.