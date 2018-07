Convocata la nuova Nazionale WTKA 2018 di Kick Boxing

15/07/2018 16:00:00

E’ stata ufficializzata la Nazionale Italiana WTKA per l’anno 2018. Per la Sicilia coordinata dal Responsabile Regionale Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 7°dan) è un grande successo in termini di atleti selezionati, poiché sono ben trentacinque i siciliani (su un totale di 106 atleti di tutte le regioni della penisola) che indosseranno le divise della nazionale per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali Unificati, a cui hanno aderito (ad oggi) quasi 50 Federazioni Internazionali dai cinque continenti. Per la città di Trapani una doppia soddisfazione poiché l’ASD Team Sicilia, diretta dallo stesso Cesare Belluardo, ha avuto selezionati ben sei atleti. Si confermano “Azzurri” di Kick Boxing i fratelli Davide ed Alessio Belluardo, figli del Maestro trapanese, insieme a Noemi Romano. Davide e Noemi sono alla loro terza esperienza come nazionali, per la seconda volta Alessio che è il più giovane dei tre con i suoi quindici anni. Insieme a loro, per la prima volta in Nazionale, Christian ed Irene Marchese con Roberta Sferlazza. C’è anche da dire che i fratelli Belluardo sono attualmente campioni mondiali in carica, mentre Noemi è vice campionessa mondiale ed ancora che Roberta ha sfiorato la convocazione in Nazionale, nello scorso anno, per un solo punto nella qualificazione pur avendo vinto il titolo italiano.

Dichiara, infatti, il Maestro Belluardo: “Determinante per la qualificazione, il punteggio acquisito durante la Maratona Italiana WTKA di ben nove tappe che si svolge in tutto il territorio nazionale ogni anno. Gli atleti del Team Sicilia hanno partecipato alle tre tappe del girone sud (di loro competenza) che si sono svolte ad Erice (Trapani), Catanzaro e Messina. La tappa di Erice si è svolta su organizzazione dell’asd Team Sicilia e da ben cinque edizioni è la manifestazione di arti marziali, che può vantare il più grande numero di partecipanti nella nostra regione ed anche nello stesso girone di appartenenza. Inoltre, dal secondo anno è stata la tappa che ha inaugurato l’intero Campionato Italiano. Tutti gli oltre cento atleti della Nazionale Italiana si riuniranno per un collegiale a loro riservato a Napoli, nel mese di Settembre, dove riceveranno l’investitura ufficiale, il diploma e la prestigiosa divisa della Nazionale. Il tutto avverrà con la splendida cornice della Manifestazione denominata “Festival D’Oriente”, dove le Arti Marziali sono uno dei principali temi che verranno trattati con varie esibizioni e dimostrazioni. Sono orgoglioso nel dire che un atleta su tre è un siciliano ed ancora che, da padre e contemporaneamente maestro, avere entrambi i propri figli con la maglia azzurra è una cosa bellissima”.