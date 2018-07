Favignana, al via ieri la 4^ edizione di "Favignana in Musica"

16/07/2018 20:53:00

Ha preso il via ieri sera a Favignana, dove si concluderà il 30 luglio, come lo scorso anno, la quarta edizione di “Favignana in Musica”, la rassegna curata dall’Associazione MusicoCulturale “Augusea” Nuova Vincenzo Bellini con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

Il ricco e variegato cartellone dell’evento, con la direzione artistica di Arturo Andreoli, propone undici concerti che si svolgono tra Piazza Europa, Piazzetta Carbone, la Piazza dell’ex Stabilimento Florio e Villa Florio: dal Duo Talia che ha aperto la rassegna al Concerto della PicoBandAgain, al Saxofono in Concerto, con Gianni Alberti e Francesco Buffa, al Canto siciliano di Francesco Buffa e Paola Giacalone.

“Siamo sempre più orgogliosi di questa realtà – dice il Maestro Arturo Andreoli – orgogliosi della nostra Associazione e della nostra banda, che oltre ad esibirsi fa delle proposte musicali e che, con l’aiuto dell’Amministrazione, riesce tutti gli anni a portare artisti particolarmente interessanti a Favignana offrendo al pubblico un programma vario. Abbiamo intenzione di valorizzare la tradizione canora sia di Favignana che siciliana, inserendo i canti della tonnara all’interno del percorso musicale. Per la nostra rassegna verranno eseguiti i due brani, “La malarazza” e “la siminzina”, un’antica ninna nanna siciliana di cui ho fatto un adattamento per banda, con l’intenzione in un prossimo futuro di fare dei concerti e poi realizzare un cd o un video in cui valorizziamo alcune composizione dedicate nello specifico a Favignana e alla Sicilia in generale. Credo che ne verrebbe fuori un prodotto di qualità, realizzato dai favignanesi”.

“La realtà musicale dell’isola – evidenzia il sindaco, Giuseppe Pagoto – è un orgoglio per la comunità, e com’è noto i nostri musicisti si sono affermati in concorsi nazionali e internazionali”.