Tanta gente all'inaugurazione di Petrosino Estate 2018

17/07/2018 11:00:00

Folla delle grandi occasioni, venerdì sera, in piazza Biscione per l’inaugurazione ufficiale di “Petrosino Estate 2018”, il cartellone delle manifestazioni estive promosso dall’amministrazione comunale. Migliaia di persone presenti per assistere ai tre momenti salienti della cerimonia, a partire dal concerto “100Sicilie” organizzato dall’associazione petrosilena “Diapason Music School”. Sul palco si è esibito il cantautore, musicista e compositore Riccardo Sciacca, che con le sue canzoni ha coinvolto il pubblico presente nel “viaggio” alla scoperta della Sicilia e della sicilianità attraverso le più importanti e rappresentative figure della letteratura e della canzone popolare.

Grande successo, poi, per “Message in a Pipe”, l’opera artistica realizzata dagli artisti della Farm Cultural Park di Favara, con la quale quest’anno il Comune di Petrosino ha avviato una collaborazione. Tantissimi bambini e altrettanti adulti hanno voluto provare il gioco “pensato” dalla Farm. Dopo il tradizionale taglio del nastro da parte del Sindaco Gaspare Giacalone, la serata inaugurale si è conclusa con i giochi pirotecnici e l’applauso delle persone presenti in piazza Biscione.

“Desidero ringraziare le migliaia di cittadini, turisti e visitatori presenti alla serata inaugurale”, è stato il commento del Sindaco Giacalone, “una folla immensa che ha battuto i nostri record degli anni passati. Ringrazio, ovviamente, tutti coloro che, ognuno per la propria parte, hanno contribuito alla buona riuscita della serata. L’estate continua e il meglio deve ancora venire”.

E nell’ambito di “Petrosino Estate 2018” domani è in calendario l’appuntamento con l’atteso urban trail, manifestazione sportiva organizzata dalla “Asd Mare Club Biscione”. La gara podistica, quinta edizione di “Urban Trail Biscione – Memorial Mario Li Causi”, prenderà il via alle ore 19 da piazza Biscione (raduno ore 16,30) e si snoderà su un percorso lungo la costa petrosilena.