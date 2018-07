Marsala, giovedÃ¬ 24 luglio al Carmine la presentazione del libro "Sono nata Badalamenti"

19/07/2018 21:00:00

"Sono nata Badalamenti" è il titolo del libro scritto da Maria Badalamenti che verrà presentato a Marsala, martedi 24 luglio 2018, alle ore 19.00, presso il Convento del Carmine.

L'autrice è figlia di Silvio Badalamenti e nipote di don Tano, e nel libro ha messo assieme tanti ricordi della sua vita in cui la morte del padre ucciso mentre andava a lavorare sembra segnare la cesura tra un’infanzia spensierata e la consapevole maturità.

Da allora Maria e la sua famiglia tutta al femminile dedica la sua quotidiana battaglia alla verità e alla legalità, in un percorso onesto che già Silvio Badalamenti aveva imboccato. Pagine appassionate in un libro che pare quasi un diario tramandato al lettore per fargli conoscere come sono andate le cose. Il libro si apre con il fatto principale attorno a cui ruota ogni vicenda. Silvio Badalamenti, nipote del boss don Tano, unico esponente della famiglia non affiliato a “Cosa nostra”, viene ucciso mentre sta andando a piedi a lavorare, nel 1983, da un commando mafioso: quando i corleonesi vincono la guerra di mafia, Badalamenti diventa un nemico da abbattere.

Tano si rifugia in Sudamerica e poi negli Stati Uniti, dove mette in piedi la “Pizza Connection”. Gli uomini di Riina fanno terra bruciata attorno al loro storico nemico. Il libro è il racconto di quel periodo, di quella famiglia conosciuta in tutto il mondo. E c’è poi un cognome, Badalamenti, così pesante da portare: in Sicilia, in Brasile, in Inghilterra. Il racconto di Maria è nel nome del padre, della sua onestà, per ridare dignità alla sua storia, ma è anche, soprattutto, il grido di una donna che è voluta tornare in Sicilia e restarci, per viverci a testa alta, senza paura.

"Siamo cresciute felici, io e mia sorella, in quei luoghi, con quelle persone. Abbiamo vissuto anni di gioia, costruendo legami e profondi sentimenti che rimarranno intatti sempre nel mio cuore, custoditi nella parte più nascosta della mia anima, perché l’odio e il dolore che ho poi incontrato non li intaccassero: Marsala! #sononatabadalamenti" , così l'autrice del libro, Maria Badalamenti, sul suo profilo facebook.

All'incontro con l'autrice parteciperanno il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo e l'assessore alle Politiche Culturali Clara Ruggieri.