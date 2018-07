Dopo 9 anni si sistema il Centro Sportivo Misericordia a Valderice

21/07/2018 12:00:00

Dopo un iter durato 9 anni, finalmente lunedì 16 luglio sono stati consegnati i lavori per il Completamento dell’Impianto Sportivo di Misericordia alla ditta aggiudicatrice e che inizieranno l’1 agosto 2018.



Il Progetto dell’importo di €. 3.200.000,00 prevede il rifacimento del campo in erba sintetica, tribuna in cemento armato, spogliatoi ed interventi sulle strutture complementari ed è stato finanziato nell’ambito del “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC).

"Comunicare ai miei concittadini l’inizio dei lavori del Completamento dell’Impianto Sportivo di Misericordia è per me il riconoscimento al duro e lungo lavoro iniziato nel 2008, quando da Assessore allo Sport ho creduto che tale opera fosse un progetto realizzabile, e che Valderice meritasse un Impianto sportivo d’eccellenza in grado di ridare dignità alle tante realtà sportive del nostro territorio, troppo spesso mortificate, ed ai tanti fruitori della struttura", sono le parole del sindaco di Valderice Francesco Stabile.

"Ieri da Assessore ne seguivo l’iter fino al suo finanziamento, oggi da Sindaco ne vedo la sua realizzazione, la più importante infrastruttura sportiva dell'ultimo ventennio a Valderice. Tengo a precisare, che la mia amministrazione si adopererà con tutto il suo impegno affinchè si possa anche riqualificare la pista di atletica leggera, cosi da poter dare la possibilità ai tanti sportivi valdericini e ai nostri atleti di caratura nazionale e internazionale di poter usufruire di un impianto sportivo idoneo a poter svolgere le varie discipline dell'atletica leggera".