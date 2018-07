Marsala, ci sono delle nuove rastrelliere per bici in cittÃ 

21/07/2018 09:25:00

Gli appassionati della bicicletta e più in generale quanti utilizzano il velocipede per muoversi da ieri hanno più facilità e sicurezza nel posteggiare i loro mezzi in infrastrutture adeguate. In città, infatti, per volere dell’Amministrazione Di Girolamo sono state posizionate ben 10 rastrelliere porta biciclette a forma di spirale in struttura metallica ancorate con basi di cemento a forma di panettone.



“Abbiamo voluto porre in alcune piazze e nei luoghi dove il traffico delle bici è più consistente delle moderne rastrelliere per consentire, a quanti sono soliti utilizzare questo mezzo per gli spostamenti, di parcheggiare in maniera facile e sicura – sottolinea il Sindaco Di Girolamo. Da parte nostra con il posizionamento delle rastrelliere desideriamo anche incentivare gli abitanti della nostra città ad utilizzare di più la bicicletta e meno l’auto con un triplice beneficio: muoversi, che fa bene alla salute; decongestionare il traffico e ridurre l’inquinamento ambientale. Contiamo presto di collocarne altre in altre zone del territorio comunale”.

Le rastrelliere sono state posizionate in piazza Mameli, piazza Carmine, al Monumento ai Mille, in piazza Matteotti, in piazza Piemonte e Lombardo nei pressi delle biglietterie di aliscafo e motonavi, in piazza Marconi; nonché al Cimitero (ingresso principale), in via Roma incrocio con Largo Zerilli e in piazza della Vittoria e nella piazzetta Filippo Maggio Milazzo (di fronte l’Oviesse).

PRESENTATO PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L’Amministrazione Di Girolamo ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato all’Energia – un progetto di efficientamento energetico a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020 (Asse prioritario 4 – “Energia sostenibile e Qualità della Vita – Azione 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”). L’intervento di complessivi 5 milioni di euro prevede il finanziamento europeo di 4 milioni e 200 mila euro mentre 800 mila euro è il cofinanziamento a carico del Comune. Il progetto consisterà nell’efficientare una parte degli impianti della Pubblica Illuminazione esistenti nel territorio comunale.

“Con questo progetto, il primo di altri che abbiamo già programmato – sottolinea il Sindaco Di Girolamo – vogliamo iniziare a perseguire un duplice obiettivo: sostituire oltre 5000 vecchi corpi illuminanti e 180 quadri elettrici insistenti nel territorio in modo da migliorare l’illuminazione ma nel contempo ridurre i consumi e i costi di gestione. Inoltre il progetto prevede la sostituzione di pali di sostegno deteriorati per vetustà”.

I lavori previsti in questo primo progetto riguardano in particolare la dismissione di n° 5.543 corpi illuminanti del tipo SAP, Ioduri Metallici e Vapori di Mercurio, su complessivi 18 mila con la successiva collocazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED di adeguata potenza scaturente da calcoli illuminotecnici redatti dopo avere effettuato la classificazione delle strade. Verranno, anche, sostituiti n° 181 quadri elettrici calcolati e dimensionati in funzione del nuovo assorbimento a seguito della sostituzione dei corpi illuminanti con nuova tecnologia LED. Il progetto, che permetterà di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, prevede anche la collocazione di 2 colonnine per la ricarica di veicoli a trazione elettrica.