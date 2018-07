Servizio Civile, bando per oltre 3500 volontari.

23/07/2018 13:18:00

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di selezione di 3.556 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG –da realizzarsi nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Scadenza 31 luglio 2018, ore 14:00

E' prorogato al 31 luglio 2018 ore 14.00 il termine di presentazione delle domande per la presentazione delle domande di selezione di 3.556 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG –da realizzarsi nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia, pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in data 22 giugno 2018. Ricordiamo che è previsto un compenso di 433 euro netti mensili

Qualora, alla data del 31 luglio 2018 i candidati non fossero ancora in possesso della documentazione riguardante il Patto di servizio e la Presa in carico di competenza dei Centri per l’impiego (CPI), gli stessi potranno presentare la domanda di partecipazione alle selezioni riservandosi di produrre i documenti sopra citati entro e non oltre la data stabilita dagli enti per i colloqui.

Gli enti sono tenuti a ricevere le domande, anche se prive della documentazione sopra citata, la quale, tuttavia, dovrà essere resa disponibile dai candidati medesimi, al più tardi, alla data della selezione, a pena di esclusione.

E’, altresì prorogato, il termine per la trasmissione, da parte degli enti al Dipartimento, delle graduatorie, che devono pervenire esclusivamente via PECentro e non oltre il 30 ottobre 2018, a pena di non attivazione del progetto.

Qui puoi scaricare il documento con l'elenco dei centri siciliano che ospiteranno i volontari.