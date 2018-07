Questa sera sguardo all'insÃ¹, c'Ã¨ l'eclissi di luna piÃ¹ lunga del secolo

27/07/2018 11:30:00

Questa sera tutti con lo sguardo al cielo. Con ben 103 minuti di totalità, si potrà assistere all’eclissi totale di Luna più lunga del secolo: l’evento astronomico si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna. Durante l’eclissi di il nostro satellite si troverà in prossimità dell’apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila km: in questo tratto dell’orbita la Luna si muoverà più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria, allungando i tempi di passaggio nel cono d’ombra terrestre.

Ci saranno due “palle di fuoco“ in cielo. Marte, trovandosi all’opposizione rispetto al Sole raggiungerà il massimo della visibilità, e sarà affiancato dalla Luna, anch’essa rossa per effetto dell’ombra creata dall’eclissi totale. Due sfere di fuoco, che resteranno ben visibili nel cielo estivo per più di un’ora.

Dopo tante “Superlune” (con il satellite al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita), con una dimensione apparente della Luna superiore al normale, la Luna piena sarà invece all’apogeo, e quindi le sue dimensioni apparenti saranno le minori rispetto alla norma. Inoltre, il percorso della Luna nell’ombra terrestre passerà per il centro geometrico dell’ombra stessa, e di conseguenza il tempo dell’eclissi sarà più lungo del normale: per tale motivo sarà l’eclissi più lunga del XXI secolo.

Nuvole permettendo, dall’Italia il fenomeno sarà visibile quasi nella sua interezza: la Luna sorgerà poco prima delle 21 ora locale, già in fase di penombra, mentre la fase di totalità si verificherà tra le 21:30 e le 23:13. Il culmine dell’evento è previsto alle 22:22.

Nel corso della serata sarà possibile osservare ben 4 pianeti a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte. I primi tre saranno visibili sin dal crepuscolo, rispettivamente tra le stelle del Leone, della Bilancia e del Sagittario. Per Marte bisognerà invece attendere le 21 per vederlo sorgere insieme alle stelle del Capricorno, poco al di sotto della Luna in eclissi. Il Pianeta Rosso raggiungerà la massima luminosità per l’anno in corso, il gigante gassoso Giove dominerà la scena a ovest, e Saturno sarà basso sull’orizzonte. Marte e la Luna eclissata saranno in congiunzione.

Quando osservare l’eclissi e da quali Paesi è visibile - In Italia l’orario di osservazione va dalle 19:14 del 27 luglio alle 01:28 del 28 luglio. L’eclissi sarà visibile prima dall’emisfero orientale della Terra (Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda). L’America meridionale potrà osservare in parte le fasi finali dell’eclissi dopo il tramonto del 27 luglio, mentre la Nuova Zelanda prima dell’alba del 28 luglio. Mentre l’America settentrionale, gran parte della zona artica e dell’Oceano Pacifico non potranno osservarla.