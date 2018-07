Marsala, la commissione Turismo ha incontrato il direttore del Parco archeologico

28/07/2018 11:00:00

Avviare un confronto costruttivo con il Polo Regionale di Trapani e Marsala per l'eventuale stipula di una convenzione con particolare riguardo alla completa fruizione del Parco Lilibeo. È quanto propone Luigia Ingrassia, presidente della 2^ Commissione consiliare di Marsala che ha promosso un atto di indirizzo avente ad oggetto “Riapertura del Decumano Massimo”. Alla luce di ciò, su proposta del vicepresidente del Consiglio Arturo Galfano, la Commissione ha invitato in audizione - nella seduta dello scorso 19 luglio - il direttore del Polo arch. Luigi Biondo. Dall’incontro sono scaturite parecchie novità, prima fra tutte la possibilità di assicurare - grazie allo stanziamento da parte dell’Assessorato BB.CC. di due milioni di euro per il personale - l’apertura sia del Decumano Massimo per il mese di Agosto (tutti i giorni, tranne il lunedi), che del Museo “Baglio Anselmi” (aperto fino alle ore 23). Il direttore Biondo, inoltre, ha comunicato che il 31 di agosto si terrà al Decumano un concerto dell’orchestra Sarda di Jazz, dando altresì la disponibilità alla Commissione per la promozione di altri eventi all’interno del Parco. Nel cogliere l'opportunità offerta, la Commissione - ed in particolare Federica Meo, Giusy Piccione e Nicoletta Ferrantelli - hanno suggerito di organizzare attività di danza e musica, nonché una serata di tango argentino nel meraviglioso scenario dell’antico viale Vittorio Veneto.

LUNEDI' RESTA CHIUSA LA POSTA DI RAGATTISI

La direzione delle Poste Italiane - Area Sicilia/Trapani, rende noto che lunedì prossimo, 30 luglio, l'Ufficio Postale di Ragattisi (sito in contrada Birgi Nivaloro n.229) rimarrà chiuso a causa della programmata interruzione dell'energia elettrica, già comunicata dall'Ente Gestore.

RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE

La Segreteria Generale del Comune di Marsala rende noto che sono disponibili presso i propri Uffici di via Garibaldi (Palazzo Municipale) i moduli per la raccolta firme di due distinte “Proposte di legge di iniziativa popolare”:

- “Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva” (scadenza 2 agosto), promosso dal Comitato “Libertà di Scelta”;

- “Insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado” (scadenza da comunicare), promosso dal Comune di Firenze.

I cittadini, muniti di valido documento di riconoscimento, possono firmare i moduli nelle seguenti giornate: da lunedì a giovedì, dalle ore 9 alle ore 13.