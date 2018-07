A fuoco un appartamento in centro. Paura a Palermo

30/07/2018 07:19:00

Un grave incendio si è sviluppato ieri sera a Palermo in Via Dante, in un appartamento al terzo piano. Ben quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate La chiamata è arrivata intorno alle venti. Al momento si registrano due feriti.

I residenti, impauriti, hanno abbandonato le proprie case e sono usciti in strada. Evacuati anche coloro che abitano negli stabili vicini. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la notte. Oltre all'appartamento distrutto si registra la morte di un gattino. Circa le cause, invece, ci sono pochi dubbi: tutto sarebbe partito da un corto circuito.

La foto è tratta da Blog Sicilia.