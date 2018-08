Contessa Entellina, a Donnafugata le Invisibili Orchestre della Vendemmia Notturna

09/08/2018 19:09:00

Sarà un Calici di Stelle memorabile per i tanti appassionati winelover e fan di Donnafugata. Il 10 di Agosto, nella tenuta di Contessa Entellina, la notte siciliana si illuminerà nel vigneto de La Fuga con Le Invisibili Orchestre della Vendemmia notturna.

Sarà la performance multimediale dei Quiet Ensemble ad aprire il percorso di visita tra vigneti e cantina. Super la degustazione con oltre venti etichette in assaggio, incluse alcune preziose annate di vini importanti e che esprimono una grande longevità.



C’è attesa e grande lavorio a Donnafugata per questo Calici di Stelle 2018. Tante le prenotazioni che stanno portando al tutto esaurito. Il teaser video che annuncia l’evento con Le Invisibili Orchestre ha molto incuriosito e l’appuntamento del 10 di agosto con Donnafugata, per appassionati e fan, è quello più atteso, per l’atmosfera che si respira e per la stellare degustazione dei vini – da sempre la più ricercata e particolare – che include anche le etichette più pregiate ed alcune annate molto longeve.

Nella notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, promossa dal Movimento Turismo del Vino, i winelovers sanno che potranno vivere un’esperienza unica, che ha sempre attratto migliaia di persone. “Sono sempre in tanti ad accogliere il nostro invito a Contessa Entellina, nella nostra tenuta di famiglia. Qui è iniziato tutto. Sarà una grande festa – spiega José Rallo di Donnafugata - un percorso di visita immaginifico all’insegna dell’arte multimediale e del vino di qualità. I nostri ospiti – speriamo - la ricorderanno per sempre, portando a casa qualcosa della Sicilia, davvero importante, la nostra accoglienza e il calore di un’amicizia che, per chi incontra Donnafugata, dura nel tempo.”

Tutto partirà dalle 21 in poi, con un’interpretazione inedita della vendemmia notturna, all’insegna del binomio Arte e Vino. Nel vigneto dello Chardonnay La Fuga, accadrà qualcosa di straordinario. La campagna apparentemente silenziosa, nasconde un’orchestra invisibileche prenderà vita attraverso una performance senza precedenti, trasformando quel luogo in un prodigioso teatro di suoni e luci che i Quiet Ensemble metteranno – e solo in questa notte di stelle cadenti - in scena con le Invisibili Orchestre della vendemmia notturna.

Il vento che soffia sulle foglie di vite, il coro delle cicale e i rumori del lavoro degli uomini, saranno gli elementi di una partitura musicale e visiva di rara efficacia espressiva; una sinfonia inaspettata che rivela al pubblico le microscopiche meraviglie della vendemmia notturna.

I performer Bernardo Vercelli e Fabio Di Salvo, sono artisti noti a livello internazionale per la loro capacità di svelare il volto più nascosto della natura e del lavoro dell’uomo, attraverso l’intervento delle tecnologie multimediali. Con la direzione artistica di Gaetano La Rosa, i Quiet Ensemble orchestreranno suoni e immagini, amplificati e proiettati tra i filari, in un set up luminoso di sorprendente effetto.

Dopo quella del vigneto seguirà la visita della cantina e la grande degustazione di tutti i vini dell’azienda con oltre 20 etichette che abbracciano ben 8 diverse annate, nel suggestivo giardino della Tenuta di famiglia al Km 60 della S.S. 624. Nella nuova collezione dei Vini Sorprendenti, debutta Sul Vulcano Etna Rosso DOC 2016, il nuovo prestigioso Nerello Mascalese frutto dell’impegno di Donnafugata in questo territorio di straordinario fascino e pregio vitivinicolo. Super e di grande fascino lo spazio di degustazione riservato alle riserve storiche dell’azienda: sarà possibile degustare alcune rare e pregiate bottiglie d’annata del Vigna di Gabri, il cru dedicato a Gabriella Rallo, fondatrice di Donnafugata insieme al marito Giacomo, e del Chiarandà, il bianco più importante prodotto a Contessa Entellina. E per gli amanti dei vini longevi, ci saranno anche alcune introvabili annate dei vini icona di Donnafugata, il rosso Mille e una Notte ed il Passito di Pantelleria Ben Ryé.