Odissea Ryanair, 24 ore per arrivare alle Canarie

12/08/2018 09:59:00

Altra odissea Ryanair. Oltre gli scioperi, i voli cancellati, ci sono i ritardi mostruosi. E' stato un vero e proprio viaggio della speranza arrivare alle Canarie per dei passeggeri imbarcati a Treviso. E' finita dopo poco meno di 24 ore l'odissea dei passeggeri di un volo Ryanair che doveva partire venerdì alle 12,40 da Treviso con arrivo previsto alle 16.10 all'aeroporto di Las Palmas. I passeggeri si sono imbarcati in orario, ma sono rimasti a bordo per circa 5 ore. Si decolla? No, i viaggiatori sono stati invitati a scendere dall'aereo e a ritirare i bagagli.

Il giornalista Patrizio Cadetto, a bordo del volo, ha raccontato all'Ansa che «secondo gli assistenti di volo c'era un problema legato alle condizioni meteo con troppo vento, senza però dare spiegazioni esaurienti. Per 5 ore abbiamo aspettato a bordo senza avere cibo o acqua se non a pagamento e solamente dopo molta insistenza è stato fornito da bere ai bambini. Sul volo c'erano circa una decina di triestini e venti friulani che avevano deciso di passare la vacanze alle Canarie».

I passeggeri hanno trascorso la notte nelle strutture ricettive della zone, poi alle 7.30 del giorno dopo si sono imbarcati per arrivare finalmente a Las Palmas alle 11.25.