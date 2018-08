Traversata a nuoto dello Stretto di Messina. In acqua la Master Sport Winner di Menfi

13/08/2018 00:40:00

Si è svolta la traversata a nuoto dello stretto di Messina organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica Colapesce Primo gestita dal presidente Giovanni Fiannacca.

Ha partecipato la squadra Master Sport Winner di Menfi con sei atleti capitanati dall'istruttore di nuoto Salvatore Lucania insieme ad altri nuotatori provenienti dal Veneto,Piemonte e altre regioni.

La traversata suggestiva(da Capo Peloro Messina a Porticello in Calabria) perchè si inserisce in un'atmosfera mitologica , affascinante e di sfida è stata compiuta da due castelvetranesi Di Carlo Cuttone Melchiorre Seidita Francesco triatleti,da un giovanissimo ragazzo di anni 15 Giuseppe Catanzaro di Sciacca,da una donna Paola Rosolia ,da Salvatore Lucania istruttore della Piscina di Menfi e Pietro De Cicco che ha messo per primo piede in terra calabrese.