Disastro di Genova. Sale a trentacinque il numero delle vittime. Illeso un 36enne

14/08/2018 12:37:00

18.46 - Sale a 35 il bilancio dei morti per il crollo del ponte autostradale Morandi sul torrente Polcevera. Lo fanno sapere fonti dei vigili del fuoco."C'è il rischio che altre parti del ponte possano crollare, per questo motivo abbiamo sfollato le persone da tutti gli edifici circostanti". Lo ha detto uno dei soccorritori al lavoro nei pressi del ponte crollato. “Al momento del crollo transitavano 30-35 autovetture e tre mezzi pesanti” ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Ma c'è anche l'incredibile notizia del 36enne Davide Cappello che, dopo un volo di 80 metri con la sua auto, è rimasto illeso tra le lamiere accartocciate. Ha chiamato il padre al telefono ancora all'interno dell'auto e gli ha detto: "Babbo è crollato il ponte e sono volato giù. Non ti preoccupare sono salvo".

16:25 - Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte erano in transito sulla struttura una trentina di veicoli e tre mezzi pesanti. La prima certificazione ufficiale parla di 22 morti, tra i quali un bambino, 14 feriti, di cui 5 in codice rosso e 4 in codice giallo, e dieci dispersi. "Temiamo che il numero delle vittime e dei feriti sia destinato ad aumentare perché sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti della parte del ponte caduto", ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli.



13.50 - I mezzi coinvolti sarebbero decine. Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte dell'autostrada crollato a Genova, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. E' quanto riferiscono fonti dei carabinieri che stanno intervenendo sul posto. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parta di ponte che non è crollata. E' crollata una lunga porzione del viadotto su cui corre l'A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri

13.20 - E' un disastro, un'immane tragedia che colpisce non solo Genova ma tutta l'Italia ciò che è accaduto alle 11:50 di questa vigilia di Ferragosto. Sarebbero "almeno dieci le vittime" del crollo del viadotto Morandi parzialmente crollato.

12.50 I primi soccorritori: “Una decina di mezzi coinvolti” – Ci sarebbero una decina di mezzi coinvolti nel crollo del ponte autostradale Morandi sul Polcevera a Genova. Lo riferiscono i soccorritori.

Al lavoro squadre cinofile. “Fughe di gas” – Anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili del fuoco per intervenire a Genova in seguito al crollo del ponte sull’Autostrada A10. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che si sta recando sul posto parla di "immane tragedia":

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 agosto 2018

12.35 - E' crollato il ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine sono sul posto.

Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi a Genova. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena

E' crollata una lunga porzione del viadotto Morandi su cui corre l'autostrada A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Si teme che diversi automezzi siano rimasti coinvolti.