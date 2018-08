Marsala, un uomo cade nel fossato del Baluardo Velasco di via Bottino

14/08/2018 10:22:00

Un uomo, M.P., è caduto nella tarda serata di ieri dal Baluardo Velasco di Via Bottino. Non si sa bene se sia gettato volontariamente o sia finito rovinosamente giù per un malore o un altro motivo.

L'uomo dell'età di circa 45anni, una persona molto mite e conosciuta praticamente da tutti - fa uso di sostanze stupefacenti e chiede qualche centesimo ai passanti che incontra durante la sua giornata -, ha fatto un volo di oltre dieci metri, e solo quando alcune persone hanno sentito i suoi lamenti provenire dal fossato, sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per recuperare il malcapitato è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Anche se lucido le sue condizioni sono apparse subito gravi, con possibili diverse fratture ossee e sospette lesioni interne. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino. Non sappiamo, al momento, quali sono le sue condizioni.

Tutta da stabilire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine che sperano di avere delle risposte dallo stesso protagonista non appena le sue condizioni fisiche lo permetteranno.