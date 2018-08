Stadio Municipale di Marsala, assessore Baiata:"Mai detto di consegnarlo a inizio agosto"

14/08/2018 14:00:00

L'assessore allo Sport di Marsala, Andrea Baiata, è profondamente amareggiato dopo essere venuto a conoscenza di alcuni articoli di stampa in cui l’Amministrazione Di Girolamo viene accusata di non avere consegnato lo stadio al Marsala calcio Asd entro il 19 agosto per consentire lo svolgimento della gara di Coppa Italia, in notturna, fra la stessa società marsalese e la Sancataldese.

“Non mi va che si dicano delle cose inesatte e infondate – sottolinea l’Assessore Andrea Baiata, titolare della delega allo sport. Da sempre negli

incontri avuti con la dirigenza dell’Asd Marsala calcio ma anche con quella dello Sport Club Marsala 1912, abbiamo tenuto a precisare che avremmo consegnato lo Stadio “Nino Lombardo Angotta” a fine mese per ultimare i lavori di manutenzione straordinaria della struttura peraltro richiesti dall’Apposita commissione Figc che dà il nulla osta per l’utilizzo dell’impianto per le gare ufficiali di calcio. Mai abbiamo fatto promesse. Non è l’Amministrazione a decidere dove giocare le gare di Coppia Italia ma solo la Lega Dilettanti. Da parte nostra stiamo ultimando tutti i lavori e le foto che alleghiamo ne sono testimonianza. Il rifacimento del manto erboso è a buon punto e già domani contiamo di eseguire il secondo taglio e fra 10 giorni il terzo in modo da presentarlo in condizioni ottimali per l’inizio della prossima stagione agonistica. Sono stati già completati i lavori negli spogliatori e il sottopassaggio è stato totalmente restaurato. Ancora abbiamo sostituito sia le panchine che le porte. Per quel che attiene l’impianto di illuminazione abbiamo già avviato la manutenzione e presto sarà funzionante. Come si evince, dunque, stiamo facendo tutto come promesso e quindi ci sembrano davvero fuori luogo alcune accuse che ci vengono mosse”.