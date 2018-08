Mazara, la Guardia Costiera sequestra 80 kg di hashish nascosti in mare davanti al porto

14/08/2018 19:33:00

Come anticipato da tp24.it, sono stati rinvenuti e sequestrati dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo, 80 kg di hashish collocati in dei galeggianti usati per la pesca che si trovavano all'ingresso del porto. Questo il comunicato dei militari:

Questa mattina oltre 80 kg di droga sono stati recuperati dalla Guardia Costiera nei pressi dell’imboccatura del porto di Mazara del Vallo. Tre pacchi ben sigillati sono stati rinvenuti dal personale della Motovedetta CP 2092 in prossimità del fanale rosso del porto. Erano legati tramite una cima ad una rete contenente delle bottiglie di plastica, apparentemente utilizzata come segnale da pesca galleggiante. L’equipaggio della

motovedetta, insospettito dalla presenza del galleggiante nei pressi dell’imboccatura, che costituisce serio pericolo alla navigazione delle unità in

transito, si è avvicinato per procedere al recupero delle presunte reti da pesca ed ha compreso che gli involucri avrebbero potuto

contenere merce illegale.



Trasportati nell’immediatezza presso la banchina dove sono ormeggiate le unità navali della Guardia Costiera, si è proceduto ad ispezionare i tre involucri che contenevano complessivamente 250 panetti di sostanza stupefacente. È stata quindi informata la Procura della Repubblica di Marsala ed il locale Commissariato della Polizia di Stato che ha eseguito il narco-test confermando che si trattava proprio di Hashish.

Lo stupefacente, che qualora immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di Euro, è stato sottoposto a sequestro disposizione dell’Autorità Giudiziaria.