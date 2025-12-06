Nuovo arresto per droga a Marsala: 25enne trovato con marijuana, hashish e denaro contante

06/12/2025 13:41:00

Ancora arrgiovane arrestato per spaccio di droga a Marsala. Un altro tassello si aggiunge alla vasta indagine antidroga che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di 27 persone tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. La Polizia di Stato ha infatti fermato un venticinquenne marsalese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto rientra nelle ulteriori perquisizioni – circa una ventina – disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e delegate alla Squadra Mobile di Trapani e al Commissariato di Marsala, nell’ambito dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del capoluogo siciliano. L’inchiesta, ricordiamo, ipotizza l’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dall’agevolazione alla locale consorteria mafiosa.

La perquisizione nel centro storico: droga e denaro contante

Nel corso di una delle perquisizioni effettuate nella notte, gli agenti del Commissariato hanno individuato un appartamento nel centro storico di Marsala, considerato una delle basi operative del gruppo criminale colpito dall’ordinanza della DDA.

All’interno dell’abitazione, in uso al giovane arrestato, la Polizia ha trovato: 155 grammi circa di marijuana, 67 grammi circa di hashish, circa 3.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Secondo gli investigatori, il denaro rappresenterebbe provento dell’attività di spaccio che il giovane avrebbe continuato a portare avanti nonostante l’operazione in corso.

L'arresto

Il venticinquenne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il denaro e la droga sono stati sequestrati.

L’operazione conferma l’estensione della rete investigativa avviata nelle scorse settimane e il radicamento nel territorio di un sistema di spaccio strutturato, ora oggetto di un ampio intervento repressivo.



