Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
06/12/2025 13:41:00

Nuovo arresto per droga a Marsala: 25enne trovato con marijuana, hashish e denaro contante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-12-2025/1765025327-0-nuovo-arresto-per-droga-a-marsala-25enne-trovato-con-marijuana-hashish-e-denaro-contante.jpg

Ancora arrgiovane arrestato per spaccio di droga a Marsala. Un altro tassello si aggiunge alla vasta indagine antidroga che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di 27 persone tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. La Polizia di Stato ha infatti fermato un venticinquenne marsalese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

 

L’arresto rientra nelle ulteriori perquisizioni – circa una ventina – disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e delegate alla Squadra Mobile di Trapani e al Commissariato di Marsala, nell’ambito dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del capoluogo siciliano. L’inchiesta, ricordiamo, ipotizza l’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dall’agevolazione alla locale consorteria mafiosa.

 

La perquisizione nel centro storico: droga e denaro contante

Nel corso di una delle perquisizioni effettuate nella notte, gli agenti del Commissariato hanno individuato un appartamento nel centro storico di Marsala, considerato una delle basi operative del gruppo criminale colpito dall’ordinanza della DDA.

All’interno dell’abitazione, in uso al giovane arrestato, la Polizia ha trovato: 155 grammi circa di marijuana, 67 grammi circa di hashish, circa 3.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Secondo gli investigatori, il denaro rappresenterebbe provento dell’attività di spaccio che il giovane avrebbe continuato a portare avanti nonostante l’operazione in corso.

 

L'arresto

Il venticinquenne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il denaro e la droga sono stati sequestrati.

L’operazione conferma l’estensione della rete investigativa avviata nelle scorse settimane e il radicamento nel territorio di un sistema di spaccio strutturato, ora oggetto di un ampio intervento repressivo.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola