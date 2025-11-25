Cosa Nostra e cocaina: maxi operazione  nel Trapanese, 27 arresti a Marsala e Mazara

25/11/2025 09:03:00

Un duro colpo al narcotraffico e alle sue ramificazioni mafiose nel Trapanese è stato inferto questa mattina dalla Polizia di Stato. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare restrittiva nei confronti di 27 soggetti (16 in carcere e 11 ai domiciliari), gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'operazione è resa particolarmente significativa dall'aggravante di avere agito per agevolare l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Marsala.

L'imponente dispositivo ha visto l'impiego di 200 poliziotti, 4 unità cinofile e 16 pattuglie dei Reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria, eseguendo contemporaneamente 20 perquisizioni tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

La rete della cocaina e il controllo di Cosa Nostra

L’indagine, avviata nel 2020 e condotta dalla Squadra mobile di Trapani e dal Commissariato di PS di Marsala, ha permesso di accertare il dinamismo criminale di tre distinte associazioni, tutte attive nella commercializzazione di cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e dei territori limitrofi.

Le investigazioni hanno documentato il pervicace controllo esercitato da figure apicali della locale consorteria mafiosa. Queste figure venivano regolarmente informate dei traffici illeciti dai vertici delle tre organizzazioni indagate, beneficiando di una percentuale sui proventi della vendita dello stupefacente, individuata come fonte primaria di sostentamento per il sodalizio mafioso.

Le tre organizzazioni e i metodi criminali

Il dinamismo criminale si articolava su tre gruppi distinti, con basi operative e metodi diversificati.

Un primo gruppo criminale aveva la sua base operativa in Contrada Ciavolo a Marsala. A capo si poneva un allevatore marsalese di settant’anni, il quale gestiva una fitta rete di sodali e pusher per lo spaccio di cocaina. L'indagato si riforniva anche attraverso la mediazione di un pregiudicato mafioso e di personaggi di spicco della criminalità locale.

Nel corso dell’indagine, l'uomo, poi destinatario della custodia in carcere, fu arrestato in flagranza di reato: i poliziotti rinvennero tre armi – due revolver calibro 38 e una semiautomatica con matricola abrasa – oltre a 40 grammi di cocaina, tutto nascosto tra arbusti e manufatti rurali adiacenti la sua proprietà.

Il secondo gruppo era attivo in Contrada Amabilina ed era riconducibile a un pregiudicato marsalese che, pur essendo agli arresti domiciliari, era autorizzato a gestire la sua pescheria in Via degli Atleti. L'uomo aveva trasformato l'esercizio commerciale non solo in un vero e proprio crocevia del traffico di stupefacenti, ma anche in un luogo privilegiato per gli incontri con figure apicali di Cosa Nostra marsalese e con i referenti delle altre due organizzazioni.

A seguito di una misura di prevenzione patrimoniale, l'uomo fu privato della pescheria, costringendolo a trasferire la base operativa dello spaccio nella propria abitazione. La sua pericolosità è stata dimostrata dalla disponibilità di una pistola 7,65 con matricola abrasa, detenuta per suo conto da un dipendente della pescheria, arrestato in flagranza.

Il medesimo gruppo criminale, costituito tra gli altri dal padre e dal cugino del pregiudicato, è ritenuto responsabile di un grave atto intimidatorio: il danneggiamento a mezzo fuoco di un noto bar marsalese nel gennaio 2022. L'attacco fu organizzato come ritorsione al rifiuto del titolare del bar di assumere il pregiudicato (l'assunzione gli avrebbe reso meno afflittiva la misura restrittiva patita). L'incendio fu poi commissionato ("deve diventare cenere") a un consumatore di stupefacente in debito con il sodalizio per pregressi acquisti di droga.

Una terza associazione, con base in un appartamento di Via Angileri a Marsala, ha visto la sua ascesa grazie all’attivismo di numerosi giovanissimi pusher. La loro affermazione è stata favorita dall’accreditamento presso organizzazioni criminali calabresi (della Locride), che hanno assicurato un canale di approvvigionamento di cocaina a prezzi concorrenziali, poi rivenduta nelle piazze di spaccio di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

In questo contesto, è stato intercettato un fornitore calabrese e arrestato in flagranza nel marzo 2022, in occasione di un trasporto che conteneva oltre 2 chili di cocaina. L’associazione aveva già effettuato un primo acquisto dal calabrese per la somma di oltre 100 mila euro, per un totale di 3 chili e mezzo di cocaina.

Nel corso dell'indagine complessiva, sono stati tratti in arresto in flagranza 6 indagati per possesso di cocaina e sequestrati oltre 4 chili dello stupefacente. L’operazione odierna mira a smantellare definitivamente queste reti criminali e a recidere il legame di sostentamento con Cosa Nostra.



