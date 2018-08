Il meteo a Trapani, Marsala e dintorni: oggi poco nuvoloso e afa, Ferragosto con temporali

14/08/2018 07:30:00

Continua anche oggi a Marsala, Trapani e dintorni il bel tempo associato al caldo afoso di questi giorni. Al mattino venti deboli provenienti da sud. La temperatura massima registrata sarà di 32°C. La notte è previsto un peggioramento delle condizioni con qualche precipitazione. A Ferragosto, invece, il meteo prevede cielo molto nuvoloso sin dalle prime ore della giornata con piogge e temporali.

Martedì, 14 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì, 15 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con ampie schiarite in serata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3800 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.